Pogoda dla rolników – sprawdzaj tylko sprawdzone prognozy!

Numeryczna prognoza pogody – dokładność i sprawdzalność

Niezwykle dokładne numeryczne prognozy pogody powstają w oparciu o analizę ogromnej ilości danych na temat stanu atmosfery, zbieranych z całego globu. Służą one do precyzyjnego przewidywania ruchów mas powietrza, zmian ciśnienia i zachmurzenia.

Pogoda dla rolników powstająca w oparciu o numeryczne prognozy pogody pozwala na przewidywanie opadów deszczu, siły wiatru, zmian ciśnienia, wystąpienia opadów w konkretnym miejscu, z dokładnością do nawet półtora kilometra! Pozwala to na generowanie i przesyłanie alertów o możliwym wystąpieniu danego zjawiska pogodowego.

Twoja pogoda – praktyczne narzędzie dla rolników.

W odróżnieniu od mało precyzyjnych prognoz pogody pokazywanych każdego dnia w telewizji, powszechnie dostępnych także w postaci aplikacji na telefony komórkowe, pogodę dla rolników cechuje duża dokładność oraz sprawdzalność. Narzędzie Twoja pogoda, dostępne tutaj: https://agronomist.pl/narzedzia/pogoda-dla-twojego-gospodarstwa, umożliwia wybór do trzech konkretnych miejsc na mapie, dla których podawana będzie precyzyjna prognoza.

Rolnicy są uzależnieni od pogody. Wszystko, co robią, jest uzależnione od tego, jakie będzie pogoda. Dlatego tak ważne jest dla nich, aby mieć dobrą prognozę pogody. Praktyczne narzędzie dla rolników to Twoja Pogoda. To aplikacja, która dostarcza rolnikom aktualnych prognoz pogody oraz informacji o warunkach glebowych i uprawach. Dzięki temu rolnicy mogą lepiej przygotować się na sezon i zminimalizować ryzyko strat.

Oprócz temperatury i wilgotności powietrza czy siły i kierunku wiatru, program dostarcza również cennych danych na temat kondycji gleby. Dane na temat temperatury i wilgotności gleby na dwóch głębokościach pozwolą na oszacowanie tempa kiełkowania nasion czy konieczności nawodnienia ziemi.

W zależności od potrzeb, możesz otrzymywać wybrane alerty pogodowe w postaci wiadomości sms na telefon komórkowy. Powiadomienia dotyczyć mogą takich zjawisk, jak wystąpienie przymrozków, opady deszczu lub śniegu. Dzięki temu pogoda już nigdy Cię nie zaskoczy!