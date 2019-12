Pomysł na prezent dla taty

Samochodowe gadżety

Gadżety do samochodu to dla większości panów doskonały pomysł na prezent. Na rynku znajdziecie bardzo bogatą ofertę tego typu przedmiotów. Warto jednak wybrać coś, co będzie dopasowane nie tylko do oczekiwań taty, ale także jego potrzeb. Pierwszą propozycją jest uchwyt do telefonu komórkowego. Nowoczesne holdery montowane są do kratki wentylacyjnej, dzięki czemu nie ograniczają widoczności w przedniej szybie.

Jeśli chcecie zainwestować w prezent nieco więcej, wykorzystując choćby pożyczki online, zwróćcie uwagę na rejestratory. To bardzo popularny sprzęt, zyskujący na znaczeniu szczególnie w przypadku osób dużo podróżujących samochodem. Można wybrać urządzenie samodzielne lub zintegrowane z lusterkiem, dzięki czemu zawsze, po uruchomieniu silnika, kamera automatycznie rozpocznie rejestrację trasy.

Coś osobistego

Każdy lubi prezenty osobiste, które może wykorzystać tylko na własne potrzeby. Jednym z nich są perfumy. Jeśli znacie ulubione nuty zapachowe taty, czas wybrać się do perfumerii. Specjaliści pomogą wam w wyborze eleganckich perfum, przeznaczonych na co dzień lub na specjalne okazje. Korzystając z pożyczki online, możecie zwiększyć wstępnie zakładany budżet, wybierając markowe wody, cechujące się trwałością i nietuzinkową kompozycją zapachową.

Prawdziwym evergreenem wśród męskich prezentów jest także skórzany portfel. To idealna propozycja na podarunek dla taty, szczególnie gdy dotychczas używany portfel stracił już na elegancji. W sklepach z galanterią skórzaną znajdziecie modele nowoczesne, a także te o klasycznym wyglądzie. Dopasujcie je do indywidualnego stylu taty oraz jego wieku. Taki prezent z pewnością go ucieszy.

Nieco adrenaliny

Jeśli tata nie jest miłośnikiem różnego rodzaju gadżetów, a perfumy woli kupować sobie sam, pomyślcie o czymś wyjątkowym. Najlepszym pomysłem jest voucher prezentowy, który można wykorzystać na przykład na jazdę na torze gokartowym. To doskonała propozycja dla miłośników adrenaliny i współzawodnictwa. W internecie znajdziecie bardzo dużo ofert, obejmujących tego rodzaju aktywności.

Dla odważniejszych ojców mamy inną propozycję z tej kategorii – lot balonem. Na tę atrakcję również bez trudu znajdziecie vouchery. W tym przypadku warto skorzystać z pożyczki online, aby zakupić bon, ponieważ lot balonem nie należy do najtańszych. Warto wspomnieć, że tego rodzaju vouchery mogą być wykorzystane w dowolnym terminie. Tata będzie mógł wybrać dogodną dla siebie datę do odbycia lotu lub wzięcia udziału w wyścigu gokartowym.

Prezent dla taty powinien cechować się oryginalnością. Nie warto kupować kolejnej koszuli, skarpet czy piżamy. Lepiej zdecydować się na coś dopasowanego do gustu oraz indywidualnych oczekiwań ojca. Gadżety do samochodu, elektronika, perfumy czy galanteria skórzana to doskonałe propozycje na udany prezent. Jeśli natomiast tata jest miłośnikiem mocnych wrażeń – również i w tej kategorii znajdziecie bardzo dużo propozycji. Liczy się pomysł!