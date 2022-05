Pomysły na prezent dla przyjaciela – kilka pomysłów

1. Off-roadowe szaleństwo – dla fanów szybkiej i terenowej jazdy. Specjalnie przygotowanym samochodem można przejechać się zarówno w wersji szybkościowej, jak i bardziej przygodowej po ciekawych terenach.

2. Skok ze spadochronem – wielu z panów ma marzenia o przemierzaniu przestrzeni powietrznej. Jeśli więc nie skusicie się na obdarowanie bliskiej osoby lotem balonem czy samolotem, spadochron to jedna z najbardziej ekstremalnych atrakcji w powietrzu.

3. Bon do sklepu sportowego – wasz przyjaciel regularnie trenuje, a może dopiero zaczyna? Voucher do sklepu ze sprzętem sportowym to dobry pomysł, aby uzupełnić garderobę, zakupić akcesoria lub spotkać się z trenerem personalnym.

4. Karnet na kolację – w każdej z miejscowości znajdują się ciekawe restauracje, do których na co dzień nie wpadamy. Chcesz spędzić wspólny czas z przyjacielem i zabrać go w wyjątkowe miejsce? Sprezentuj mu karnet na czas ze sobą w miejscu z pysznym jedzeniem.

5. Bon do sklepu ze sprzętem komputerowym – wasz przyjaciel to zapalony gamer lub entuzjasta nowinek technologicznych? Bon do sieci sklepów, w którym może zaopatrzyć się w nowe akcesoria, słuchawki, karty graficzne czy inne potrzebne do grania rzeczy będzie idealnym rozwiązaniem.

Niezapomniany prezent dla przyjaciółki – dla wyjątkowych relacji

1. Bon do sklepu odzieżowego – ubrania przydają się o każdej porze roku. W dodatku, zdarzają się okazje, na które powinno się wystroić w coś wyjątkowego. Sporo sklepów poza tekstyliami, oferuje też biżuterię czy obuwie, co jest wygodną opcją. Być może wasza przyjaciółka ma ukochaną markę – tym bardziej spodoba jej się specjalny bon.

2. Pakiet do platformę streamingową lub do sieci kinowej – wasza przyjaciółka to kinomanka, której nigdy dość premier? A może właśnie chce nadrobić filmowe zaległości? Wiele sieci streamingowych oferuje ciekawe programy. Podobnie jest z kinami, w których znajdziecie personalizowane karty na konkretną liczbę seansów lub stały karnet.

3. Karta do konkretnego sklepu – jeśli wasza przyjaciółka kocha kulturę, dobrym przykładem będzie bon do sklepu z rzeczami z sekcji sztuka i rozrywka. To właśnie tam może uzupełnić swoje zapasy książek, płyt, filmów, a nawet akcesoriów piśmienniczych.

4. Spotkanie z trenerem personalnym – wiecie, że obdarowana chce rozpocząć treningi, ale nie wie, od czego zacząć? Zacznijcie od zafundowania rozmowy z trenerem. Podpowie, jak pracować i ćwiczyć nad odpowiednimi partiami mięśni, co da początek możliwości waszych wspólnym treningów z przyjaciółką, np. pilatesu, jogi czy rolkarstwa.

5. Wspólny wyjazd do spa – kto z nas nie marzy o chwili odpoczynku? Po całym tygodniu pracy przyda się relaksujący masaż, kilka zabiegów upiększających i rozmowy z lampką wina do rana. Dawno nie spędziłyście razem czasu? Weekend w spa będzie idealny.