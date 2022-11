Rosnąca popularność psychoterapii online

Izolacja, której wszyscy doświadczyliśmy, uwidoczniła i uświadomiła wielu ludziom problemy z których do tej pory nie zdawali sobie sprawy. Będąc niejako odciętymi od świata społecznego, zaczęliśmy patrzeć na swoją kondycje psychiczną w sposób bardziej krytyczny i podejrzliwy. Remedium na gorsze samopoczucie pod przykładową postacią wyjścia na imprezę, spotkań ze znajomymi, wykupienia wakacji last minute nie było już możliwe, dlatego zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, że może to najwyższy czas na terapie i przepracowanie problemów, których do tej pory nie dostrzegaliśmy i też często dostrzec nie chcieliśmy. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że dla wielu z nas pandemia koronawirusa niejako przyspieszyła decyzje o podjęciu leczenia.

Początki psychoterapii online

Zaczęło się powoli, gdyż zarówno pacjenci jak i sami psychoterapeuci ostrożnie i z pewną dozą nieufności podchodzili do formuły psychoterapii online, ale bardzo szybko okazało się, że to co jeszcze nie tak dawno odbierane było jako egzotyczny eksperyment, powoli staje się codziennością i swego rodzaju innowacją, którą warto rozwijać.

Jednym z pierwszych serwisów, który postanowił zrzeszyć certyfikowanych psychoterapeutów CBT i zaoferować pomoc za pośrednictwem strony internetowej było trzymsie.pl. Jak mówi Sonia Wituch, Co-Founder & CTO serwisu: „Cały czas się rozwijamy i w związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na nasze usługi, systematycznie zwiększamy liczbę współpracujących psychoterapeutów, których obecnie mamy już 70. Naszym głównym celem jest nie tylko leczenie i ciągłe uświadamianie ludzi o wartości zdrowia psychicznego, ale polityka równych szans w rozumieniu dotarcia z pomocą do ludzi z małych ośrodków miejskich i wsi, którzy w z powodu częstego braku placówek w ich miejscu zamieszkania do tej pory nie mieli możliwości podjęcia terapii”.