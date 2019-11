Rwa kulszowa – przyczyny i leczenie metodą ArpWave

Mechanizm powstawania dysfunkcji

Rwa kulszowa jest stanem, w którym dochodzi do podrażnienia lub wręcz uszkodzenia nerwu kulszowego. Szczegółowo pisaliśmy o tym w jednym z naszych poradników, do którego lektury gorąco zachęcamy. Zdecydowanie najczęściej jest to skutek powstania przepukliny dysku międzykręgowego, który składa się z dwóch elementów:

Pierścienia włóknistego – sprężysty, położony zewnętrznie;

Jądra miażdżystego – położone centralnie;

Dyski międzykręgowe oddzielają kręgi kręgosłupa, dzięki czemu nerwy nie mogą wyjść poza kanał kręgowy. Dodatkową funkcją dysków jest amortyzowanie wstrząsów oraz wsparcie kręgosłupa, który jest najbardziej obciążonym elementem ludzkiego organizmu.

O przepuklinie dysku międzykręgowego mówimy w momencie, gdy dochodzi do pęknięcia pierścienia włóknistego i wydostania się jądra miażdżystego z kręgów. W efekcie jądro uciska na nerw kulszowy, co skutkuje nieznośnym bólem i ograniczoną mobilnością pacjenta.

Rzadsze przyczyny rwy kulszowej

Z rwą kulszową jest ten problem, że tak naprawdę może ją wywołać cokolwiek, co tylko ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie nerwu kulszowego. Zacznijmy od drugiej najczęstszej przyczyny (zaraz po przepuklinie dysku międzykręgowego), czyli urazu mechanicznego. Na rwę kulszową mogą się uskarżać osoby po wypadkach samochodowych, upadku z dużej wysokości czy po doznaniu kontuzji w wyniku uprawiania kontaktowego sportu – silne uderzenie w lędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa bardzo często skutkuje uszkodzeniem nerwu kulszowego.

Dalej trzeba wspomnieć o różnego rodzaju dysfunkcjach pojawiających się w obrębie lub w pobliżu nerwu kulszowego. Mogą to być chociażby guzy, w tym bardzo małe, które uciskają nerw powodując silny ból. Zwykle powstają one w świetle kanału kręgowego (co prowadzi do jego zwężenia), rzadziej na przebiegu rdzenia kręgowego.

Atak rwy kulszowej bardzo często potocznie określa się mianem „wypadnięcia dysku”. I to wcale nie jest błąd! Okazuje się, że ostry ból w okolicy lędźwiowej rzeczywiście może być spowodowany wypadnięciem dysku międzykręgowego, ale bez jego uszkodzenia, jak ma to miejsce w przypadku przepukliny. Przesunięcie się dysku skutkuje jego uciskaniem na nerw kulszowy – zwykle na tę przypadłość cierpią osoby mało aktywne fizycznie, spędzające dużo godzin przy biurku i preferujące bierny odpoczynek.

Inną przyczyną rwy kulszowej może być tak zwany kręgozmyk. Jest to stan, w którym dochodzi do przemieszczenia się kręgów kręgosłupa do przodu, wskutek czego uciskają one nerw kulszowy.

Musimy również wspomnieć o zespole mięśnia gruszkowatego. Diagnozuje się go u około 15% pacjentów, u których nerw kulszowy przebiega nie pod mięśniem gruszkowatym, ale poprzez niego. Wystarczy skurczenie się mięśnia, aby doszło do podrażnienia a nawet ucisku na nerw. Sprzyja temu przede wszystkim długie przebywanie w pozycji siedzącej, np. podczas jazdy samochodem w dalszej trasie. Co ciekawe, objawy ataku rwy kulszowej mogą u siebie zaobserwować także osoby z zespołem mięśnia gruszkowatego, które noszą portfel lub inne przedmioty w tylnej kieszeni spodni.

Rwę kulszową mogą również wywołać różnego rodzaju infekcje oraz ciąża, szczególnie na zaawansowanym etapie, gdy powiększona macica zaczyna uciskać na nerw kulszowy.

ArpWave: najlepsza metoda leczenia i łagodzenia rwy kulszowej

ArpWave jest szczególnie zalecaną metodą rehabilitacji w przypadkach ostrego ataku rwy kulszowej. Zabieg łączy w sobie elementy stymulacji z ćwiczeniami manualnymi, przy czym jego efektywność jest znacznie większa, niż ma to miejsce przy zwykłej rehabilitacji, a tym bardziej masażach. Większość pacjentów odczuwa wyraźną ulgę już po pierwszym zabiegu i może wówczas wrócić do niemal normalnej aktywności – wstać z łóżka, iść do pracy, wykonywać codzienne czynności.

ArpWave znakomicie sprawdza się w przypadkach przepukliny dysku międzykręgowego, ponieważ stymuluje i wzmacnia mięśnie oraz przyspiesza proces regeneracji uszkodzonych tkanek. Dzięki temu pacjent nie tylko odczuwa mniejszy ból i wcześniej odzyskuje sprawność, ale także ma większe szanse na uniknięcie nawrotu rwy w przyszłości.

Zabiegom z wykorzystaniem metody ArpWave mogą się poddać osoby w każdym wieku. Zabieg jest bezbolesny, nie wymaga dobrej kondycji fizycznej, nie męczy. To najlepsza pierwsza pomoc w przypadkach rwy kulszowej!

