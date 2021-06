Skarpetki jak malowane! Artystyczna galeria wyrobów dziewiarskich

Sztuka współczesna romansuje z potencjałem komercyjnym

Co najmniej od czasów Andy’ego Warhola artyści wielkiego formatu zaczęli gry kontekstowe z ikonami popkultury oraz produktami masowego użytku. Tak naprawdę pierwsze mrugnięcia okiem i zaloty w tym rynkowym romansie miały początek już dobrych kilka dekad wcześniej. Jednak to właśnie pop art skanalizował ten autoironiczny trend w głównym nurcie. A jeżeli odwrócić tę zależność, postawić artystyczny świat do góry nogami? Jeżeli to przemysł tekstylny i dziewiarski zacznie czerpać inspiracje wzornicze z art worldu, będziemy mieli do czynienia z ciekawym zagadnieniem. Przede wszystkim ta sama melodia zostanie wygrana w nieco innej harmonii. Zamiast kpiny, tym razem na wierzch wypłynie przede wszystkim podziw. Skarpetki w paski odwołujące się do kubizmu (o wdzięcznej nazwie Picassocks) są jednym z takich przykładów - hołdem dla Pablo Picasso. Artystyczna kolekcja gra także z innymi wizerunkami, m.in wspomnianego wyżej Warhola, postimpresjonistycznymi impresjami na temat Van Gogha oraz zakręconymi jak wąs Dalego skarpetkami Salvadorable.

Czy w kolorowych skarpetkach łatwiej zawędrować do galerii sztuki?

Wbrew wszystkiemu centra handlowe to nie jedyne galerie, które interesują firmy odzieżowe. Many Mornings - producent kolorowych skarpetek nie do pary - zachęca swoich użytkowników do wizyt w muzeach. Często motywacja ma głębszy wymiar. Jedną ze skarpetowych bohaterek jest Frida Kahlo, która słynie nie tylko z niezwykłej wizualnej ekspresji, ale także jako symbol kobiecej niezależności. Jako wzór do naśladowania, ma więc szczególnie dużo narzędzi, by zainspirować publiczność do partycypacji w obiegu kultury współczesnej. Promocja sztuki odbywa się też drogami społecznej odpowiedzialności firmy. W ramach autorskiego programu CSR o nazwie Share a pair! inicjowanych jest wiele akcji, które wspierają Fundację „Niezła Sztuka”. Dzięki temu - za pośrednictwem kompetentnych koordynatorek i koordynatorów - można skutecznie prowadzić działania edukacyjne w szkołach i placówkach publicznych. Dodatkowe gadżety, takie jak wspomniane damskie skarpetki stopki z artystycznym motywem, są tu tylko dodatkiem - wsparciem szeroko pomyślanej misji współkształtowania estetyki w świecie dookoła. Dbałość o detale i dobrze zaprojektowana przestrzeń to oczko w skarpetce w firmie Many Mornings. Dzięki temu nie tylko nasze życie jest bardziej przyjemne, ale - jak nieco butnie można stwierdzić - społeczeństwo może rozwijać się ku lepszemu.