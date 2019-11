Stolarnia- czy to dobry pomysł na biznes w tych czasach?

Proces tworzenia rzeczy z drewna wymaga wielu specjalistycznych narzędzi i wiedzy, która pozwoli na stworzenie trwałych produktów. Zawód stolarza wymaga wiele cierpliwości, ale przede wszystkim uporu. Poza tym nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jest to praca nie tylko ciężka fizycznie, ale wymagająca wyobraźni przestrzennej i umiejętności technicznych. Nie każdy potrafi przenieść szkic do rzeczywistości, a przecież to codzienność w pracowniach stolarskich.

Z jakimi problemami borykają się stolarze?

Właściciele zakładów stolarskich są zgodni co do tego, że prowadzenie swojej własnej firmy daje dużo satysfakcji, ale jest również bardzo trudne. Przede wszystkim, żeby założyć zakład stolarski trzeba najpierw zainwestować w profesjonalny sprzęt. Poza tym jest to dziedzina, w której niezmiernie liczy się wiedza dotycząca potrzebnych materiałów, sprzętu. Ważne jest śledzenie aktualnych trendów meblowych i ciągły rozwój. Tylko w taki sposób można utrzymać się na rynku. Do tego dochodzi praca związana z księgowością, pozyskiwaniem klientów i zarządzaniem ludźmi. Stolarze coraz częściej narzekają na brak rąk do pracy i słabo wykwalifikowanych stolarzy. Jest to ogromny problem, ponieważ bez zaufanych pracowników nie można rozwinąć skrzydeł, a ciągłe szkolenie nowych ludzi wymaga czasu i zaangażowania. Szkolnictwo nie kształci przyszłych fachowców, więc zostają zapaleńcy, którzy przejęli rodzinną firmę i starają ją się rozwinąć. Stolarnia jest poważna inwestycją, wymagającą ogromnego nakładu pracy, solidnych dostawców, przeszkolonego personelu, odpowiednich środków transportu, właściwej reklamy. Z tego powodu najczęściej zostają firmy, które przejęły interes po swoich rodzicach. Nie jest jednak niemożliwe stworzenie takiej firmy od podstaw, ale wymaga to ogromnego samozaparcia i przekonania, że to jest właśnie to, czym chcemy się zajmować. Poza tym prawo nie jest przychylne małym przedsiębiorcom, brak ułatwień dla małych firm to ostatnio bardzo duży problem, z którym borykają się również stolarnie. Stolarze podkreślają, że jeśli nic się nie zmieni problemy będą narastać, aż w końcu zostanie tylko garstka specjalistów, którzy potrafią wykonać meble na zamówienie i nawet nie będą mieli kogo szkolić, bo większość ludzi chcąc pracować w tym zawodzie wybierze dobrze płatną pracę za zachodnią granicą. Warto jednak wiedzieć, że jako specjaliści Polska jest w ścisłej czołówce wśród państw europejskich jeśli chodzi o jakość wykonywanych zleceń. To zasługa zarówno większych firm, z nakładem zagranicznym, jak i małych przedsiębiorstw. Jak widać mimo problemów, z którymi borykają się stolarze, pokazują, że warto dobrze wykonywać swoją pracę, która niejednokrotnie jest ich pasją.

Czego może oczekiwać klient od pracowni stolarskiej?

Obecnie coraz nowocześniejsze rozwiązania i ogromny wybór różnorodnych artykułów motywuje właścicieli firm do działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby klientów. Dzięki czemu powstaje wiele projektów ściśle z oczekiwaniami klientów. Ogromny nacisk kładzie się na relacje partnerskie, gdzie każdy krok jest z klientem omawiany. Jako specjaliści, którzy doskonale znają się na swojej pracy ważne jest budowanie zaufania klient-wykonawca. Jest to o tyle potrzebne, że wszelkie krytyczne uwagi ze strony profesjonalistów nie wypływają z ich niechęci, tylko doświadczenia, dlatego doskonale wiedzą, jaki projekt na pewno nie zakończy się sukcesem i mogą wtedy zaproponować inne rozwiązania. Dzięki takiemu podejściu klient ma poczucie, że zyskał dokładnie to, czego potrzebuje, czyli fachową poradę, poczucie kontroli na każdym etapie wykonywania projektu i oczywiście produkt zgodny z oczekiwaniami. Jeżeli na którymś z etapów realizowania zlecenia pojawią się problemy, klient ma również prawo o nich wiedzieć. Takie otwarte stawianie sprawy pozwoli w przyjaznej atmosferze na ukończenie zlecenia. To są niezmiernie ważne zasady, których powinni przestrzegać przedsiębiorcy, którzy poszukują klientów i chcą nawiązywać owocną współpracę.

Co to jest nesting?

Wprowadzanie do codzienności nowoczesnych rozwiązań stało się normą, jeżeli chcemy osiągnąć sukces w naszej dziedzinie. W stolarni również ciągle pojawiają się rozwiązania, które skracają czas obróbki materiałów. Posiadanie maszyn nestingowych pozwala na lepsze wykorzystanie materiału, odbywa się to dzięki pozycjonowaniu całych arkuszy płyt, również poprzez cięcia krzywoliniowe. Maszyny nestingowe nie należą do najtańszych, ale pozwalają na optymalizację czasu, co w perspektywie daje duże korzyści. Proces ten wszędzie jest bardzo podobny. Surowa płyta jest podawana do centrum obróbczego i tam obrabiana zgodnie z podanymi parametrami. Tym sposobem można wyeliminować z procesu piłę, co zaoszczędzi miejsce i koszty związane z zatrudnieniem pracownika do piły.

Podsumowanie

Jak widać prowadzenie stolarni nie należy do najprostszych. Wiedza, którą trzeba posiadać jest bardzo specjalistycza i wymaga ciągłego aktualizowania, ze względu na ciągle pojawiające się nowoczesne rozwiązania. Całe szczęście są jeszcze firmy, które z pasją podejmują się tego zadania, dzięki czemu ciągle możemy mieć unikalne meble, takie jak sobie wymarzymy.

