Styl kolonialny — jakie to wnętrza?

Kolonialny styl aranżacji wnętrz to dziś prawdziwy hit. Nic dziwnego. Oryginalny i wysmakowany pozwala stworzyć jedyne w swoim rodzaju wnętrze, podkreślić atuty przestrzeni i zachować jej najwyższą funkcjonalność. Czym się charakteryzuje?



Styl kolonialny, czyli?



Styl kolonialny narodził się w XIX wieku na skolonizowanych przez Brytyjczyków obszarach Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Harmonijnie łączy europejską elegancję z egzotyczną nutą orientu. Co wyróżnia kolonialne aranżacje?

Paleta barw ziemi. Cechą charakterystyczną wnętrz w stylu kolonialnym są neutralne kolory: biel, beż, brąz i szarość. Takie barwy przybierają zazwyczaj ściany i podłogi. Dzięki naturalnej kolorystyce stanowią świetne tło dla efektownych mebli i dodatków. Miękkie, naturalne tkaniny. We wnętrzach w stylu kolonialnym dominują zasłony, pledy, dywany czy pokrowce na poduszki wykonane z miękkich, naturalnych tkanin: bawełny, lnu czy wełny. Takie dodatki dodają wnętrzu przytulnego charakteru i optycznie je ocieplają. Egzotyczne drewno. Typowe dla stylu kolonialnego meble to meble wykonane z egzotycznego drewna: palisandru, egzotycznej akacji czy mangowca. Często z dodatkiem metalowych elementów. Taki materiał zapewnia stołom, szafom, komodom i witrynom nie tylko oryginalny wygląd, ale także wieloletnią trwałość. Egzotyczne drewno jest bowiem zdecydowanie twardsze niż rodzime gatunki, a co za tym idzie — również bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.



Jakie meble wybrać do wnętrza w kolonialnym stylu?



Meble kolonialne, ich wspólnym mianownikiem są proste, geometryczne formy. W zależności od rodzaju drewna, sposobu wykończenia oraz detali mogą jednak wyglądać zupełnie inaczej.



Jeśli jesteś entuzjastą minimalizmu, sięgnij po Industrialny stolik wykonany z dwóch połączonych, metalowych okręgów oraz drewnianej, zdejmowanej tacy wyżłobionej z plastra indyjskiego mangowca. Taki meble świetnie sprawdzi się w salonie, ustawiony w strefie relaksu, obok wygodnej sofy.



Jeśli jesteś fanem bogatych zdobień w stylu indyjskim, wybierz Indyjską drewnianą skrzynię z ażurowym frontem. Mebel będzie nie tylko pojemnym schowkiem, ale także funkcjonalnym stolikiem RTV.



Jeśli cenisz ponadczasowy design, dobrym wyborem okaże się drewniane łóżko w stylu rustykalnym. Egzotyczne drewno zapewnia mu wieloletnią trwałość, a ręczne wykonanie, perfekcyjnie dopracowane detale.





Jakie dodatki do kolonialnego mieszkania?



Urok wnętrza w stylu kolonialnym podkreślą przemyślane dodatki. Mogą być to rozmaite pamiątki z podróży (np. ozdobne maski lub mapy na papirusie przywiezione z Afryki), ozdobne drewniane walizki, figurki zwierząt, oryginalne lampiony czy metalowe świeczniki.

