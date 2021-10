Sukienki na sylwestra 2021 - kiedy kupić?

Na co zwrócić uwagę przy kupnie sukienki na sylwestra?

Warto oczywiście zaznajomić się z obowiązującą modą na Sylwestra 2021/2022, bo przecież żadna kobieta w tę wyjątkową noc nie chce witać nowego roku w niemodnej kreacji. W salonach już zaczynają się pojawiać sukienki na sylwestra DAMA Couture i to najmodniejsze kroje na ten sezon.

Sukienka na sylwestra powinna być elegancka i błyszcząca, wykonana z dobrej jakości materiałów, np. jedwab, szyfon, aksamit czy satyna. Tkanina może być z wszytymi złotymi lub srebrnymi nićmi, bądź z dodatkiem brokatu. Tej nocy przecież chodzi o to, by błyszczeć i zachwycać innych swoją kreacją. Nie sprawdzi się suknia wykonana z bawełny czy innych tańszych materiałów, ponieważ te tkaniny się gniotą i nie wygląda to elegancko.

Kreacja powinna być dobrana do figury i odpowiednio się układać na ciele. Sylwester nie polega tylko na siedzeniu przy stole, ale głównie na zabawie i tańcu. Postaraj się wybrać taki fason, który pięknie wygląda w czasie tańczenia. Jeśli nie wiesz, jaką masz figurę i jaką powinnaś wybrać sukienkę, to poszukaj w internecie poradników lub na zakupy zabierz kogoś bliskiego. Bliska osoba — czy to przyjaciółka, czy siostra — doradzi Ci, w czym prezentujesz się najlepiej.

Pamiętaj, żeby sukienka na sylwestra pasowała również do charakteru imprezy. Na bal sylwestrowy styliści polecają bardzo eleganckie suknie, najlepiej o długości maxi w kolorze bordo, złoto, srebro, granat czy butelkowa zieleń. Tego typu suknia nie musi być całkowicie zabudowana — możesz wybrać kreację z wyciętymi plecami lub z rozcięciem na nogę. Dopełnieniem może być elegancka biżuteria — kolczyki, naszyjnik czy bransoletka. Natomiast na imprezę w klubie idealnie sprawdzi się sukienka koktajlowa z rozkloszowanym dołem, a jej długość powinna sięgać do kolan. Pamiętaj, nie wybieraj sukienek mini, ponieważ w tę noc chodzi o zabawę, a taka kreacja podczas tańca może odsłonić więcej niż powinna. Idealnie na tego typu imprezę sprawdzą się sukienki wykonane w całości z cekinów lub z dodatkiem brokatu, które idealnie załamują światło i wyglądają przecudownie na parkiecie. Jeśli zdecydujesz się na kreację z cekinów, to musisz uważać na dobór biżuterii — postaraj się, by była ona delikatna i subtelna.

Kiedy kupić sukienkę na Sylwestra?

Zakupu sukienki na Sylwestra nie powinno się zostawiać na ostatnią chwilę — im później zdecydujesz się na kupno kreacji, tym mniejszy będziesz miała wybór. Październik i pierwsza połowa listopada to najlepszy czas na rozejrzenie się za idealnym fasonem dla siebie. W sklepie pojawiają się w tym czasie najmodniejsze kreacje, a Ty masz większy wybór i więcej czasu na decyzję. Jeśli będziesz zwlekać do połowy grudnia, to możesz nie znaleźć wymarzonej sukienki na sylwestra. W grudniu sklepy oferują promocję na sukienki — pamiętaj jednak, że ten wybór nie będzie duży jeśli chodzi o fason czy kolorystykę.