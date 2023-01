Szkoda parkingowa – co robić i jak się zachować?

Co to jest szkoda parkingowa?

Jak wspomniano we wstępie, szkoda parkingowa to zwykle stłuczka, obejmująca dość niewielkie uszkodzenia pojazdu, takie jak zarysowana karoseria, zbity reflektor, zniszczenie lusterka bocznego czy uszkodzenie zderzaka.

Co ciekawe, aby doszło do kolizji parkingowej, wcale nie musi mieć miejsce zdarzenie z udziałem dwóch, lub więcej pojazdów. Może być to równie dobrze wynik działania czynników zewnętrznych lub osoby trzeciej.

Do czynników zewnętrznych włącza się uszkodzenie samochodu na parkingu w wyniku złamania gałęzi drzewa, obok którego zaparkowano samochód lub, porą zimową, opadnięcia z dachu sopli lodu na dach pojazdu. Do działania osoby trzeciej zalicza się porysowanie karoserii kluczami, wybicie szyby czy przebicie opony.

Jak się zachować przy szkodzie parkingowej, jeśli sprawca jest znany?

Jeśli uszkodzenie auta na parkingu to wina innego kierowcy, który pozostał na miejscu zdarzenia i przyznał się do winy, należy obowiązkowo spisać oświadczenie o szkodzie parkingowej. Jest to podstawowy dokument, dzięki któremu można starać się o jakąkolwiek rekompensatę za szkodę materialną. Bez niego ubezpieczyciel nie ma podstawy do wypłaty odszkodowania.

Warto też zrobić dokumentacją fotograficzną szkody. Nie jest to konieczne, ale więcej dowodów może sprawić, że uzyskanie odszkodowania stanie się łatwiejsze. Z podpisanym oświadczeniem sprawcy szkody parkingowej i dokumentacją fotograficzną należy złożyć zawiadomienie o kolizji do ubezpieczyciela OC sprawcy.

Co robić, gdy sprawca jest znany, ale nie chce spisać oświadczenia o szkodzie parkingowej?

Winowajca proponuje zwykle wypłatę danej kwoty w gotówce od razu, na miejscu. Niestety, to rozwiązanie jest dość niebezpieczne, ponieważ może okazać się, że kwota, którą wręczył poszkodowanemu sprawca, nie będzie w stanie pokryć całości kosztów naprawy pojazdu.

Jeśli sprawca szkody parkingowej się nie przyznaje, należy dokonać zgłoszenia szkody parkingowej na policję. Stróże prawa sporządzą notatkę ze zdarzenia, która posłuży jako dowód w ubieganiu się o odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia.

Szkoda parkingowa -– oświadczenie. Jak powinno wyglądać?

Oświadczenie o szkodzie parkingowej może być wypełnione ręcznie, ale musi zawierać następujące informacje:

data i miejsce powstania szkody,

opis uszkodzeń pojazdu,

szczegółowe sprawozdanie z przebiegu kolizji,

dane poszkodowanego,

dane sprawcy,

informacje o pojazdach biorących udział w zdarzeniu (marki, modele, numery rejestracyjne),

numery polis OC oraz nazwy towarzystw ubezpieczeniowych,

podpisy.

Tak przygotowane oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną kolizji należy wysłać bądź osobiście dostarczyć do ubezpieczyciela, w którym sprawca szkody parkingowej ma wykupioną polisę OC. Warto załączyć też zeznanie świadków zdarzenia.

Jak zgłosić szkodę parkingową do ubezpieczyciela sprawcy?

W tym celu należy udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC, lub zgłosić uszkodzenie samochodu na parkingu za pośrednictwem poczty.

Większość ubezpieczycieli umożliwia zgłoszenie szkody za pomocą Internetu. Wystarczy wejść na portal internetowy towarzystwa, wybrać odpowiednią zakładkę i wypełnić znajdujący się tam formularz.

Według zapisów prawa, każdy poszkodowany w kolizji bądź wypadku ma 3 lata na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania. Warto jednak pospieszyć się z doniesieniem o powstaniu uszkodzeń w wyniku zdarzenia. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, poinformowanie o decyzji oraz wypłatę rekompensaty za szkodę parkingową.

Szkoda parkingowa a brak sprawcy – co robić?

Dużo większy problem mogą mieć właściciele pojazdów, które ucierpiały wskutek kolizji na parkingu, a osoba, która spowodowała szkodę, uciekła z miejsca zdarzenia, W takim wypadku jedynym sposobem na pokrycie kosztów naprawy uszkodzeń jest zgłoszenie szkody parkingowej do ubezpieczyciela AC.

Jedyną możliwością na uzyskanie odszkodowania jest wezwanie policji na miejsce zdarzenia i liczenie na to, że monitoring ujął zarówno zdarzenie, jak i dane rejestracyjne samochodu kierowcy. Jeśli policja osiągnie sukces i ustali okoliczności zdarzenia przemawiające na korzyść poszkodowanego to szkody parkingowe mogą wówczas zostać wyrównane z OC sprawcy.

W przypadku, gdy pojazd sprawcy szkody nie ma wykupionego ubezpieczenia komunikacyjnego, odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.

Szkoda parkingowa z własnej winy – jak się zachować?

Kierowca, który spowodował szkodę parkingową, powinien pozostać na miejscu zdarzenia. Odjazd jest kuszącym rozwiązaniem, potencjalnie umożliwiającym uniknięcie odpowiedzialności za zdarzenie. W rzeczywistości jest to najgorsze możliwe wyjście. Dlaczego?

Po pierwsze – po ustaleniu personaliów osoby, która odpowiada za uszkodzenie auta na parkingu, poszkodowany może zgłosić się do ubezpieczyciela OC auta winowajcy. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale w dalszej kolejności, zwróci się do sprawcy o oddanie całej kwoty rekompensaty za szkodę parkingową. Jest to tak zwany regres ubezpieczeniowy.

Po drugie – jeśli okaże się, że monitoring zarejestrował zdarzenie i policja zidentyfikuje numer rejestracyjny, właściciel pojazdu otrzyma mandat. Niestety, stróże prawa potraktują, jako ucieczkę z miejsca zdarzenia. Skutkiem tego może być wyższy mandat oraz liczba punktów karnych nałożonych na kierowcę.

W przypadku, gdy sprawca jedzie pożyczonym samochodem, konieczne będzie wskazanie jego danych osobowych. Wówczas kara grzywny i punkty karne zostaną nałożone na kierującego.

Szkoda parkingowa a zniżki

Problemy mogą się pojawić w przypadku składki OC – właściciel pojazdu, którym spowodowano szkodę, będzie musiał zapłacić wyższe składki za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. W zależności od tego, czy poszkodowany zgłosi się do ubezpieczyciela i na jaką kwotę wyceni powstałą szkodę,

Szkoda parkingowa z własnej winy – czy warto zostawić numer telefonu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Jeśli sprawca czeka zbyt długo na poszkodowanego i stwierdza, że zostawi do siebie kontakt bez numeru i nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego swojej polisy, może mieć większy problem niż mandat. Ubezpieczyciele mają tendencję do żądania zwrotu kosztów odszkodowania. Dodatkowo mogą obciążyć sprawcę kosztami eksploatacji samochodu zastępczego, które otrzymał na czas naprawy, poszkodowany.

Aby uniknąć takich niemiłych niespodzianek, warto zawrzeć w oświadczeniu winowajcy szkody parkingowej wszelkie potrzebne informacje. Dodatkowo należy odpowiednio zabezpieczyć papier – wsadzić go do foliówki lub woreczka strunowego i schować np. za wycieraczkę samochodu.

Patrząc na to z innej perspektywy, problematyczne wydaje się pozostawienie wrażliwych danych w miejscu ogólnodostępnym. Jeśli trafią one w nieodpowiednie ręce, to może dojść do próby zgłoszenia fikcyjnej szkody i wyłudzenia odszkodowania.

Bez względu na to, czy sprawca pozostawił kartkę z danymi, czy nie, fakt powstania szkody i odjazdu z miejsca zdarzenia (po długim czasie oczekiwania na poszkodowanego) należy zgłosić ubezpieczycielowi, w którym posiada się wykupioną polisę OC.

Będzie on przygotowany na możliwość zgłoszenia szkody, a tym samym konieczność wypłaty odszkodowania. Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie miało podstaw, by żądać zwrotu. Przed odjazdem warto zapisać numer rejestracyjny uszkodzonego auta.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty – co robić?

Wielu ubezpieczycieli celowo zaniża odszkodowania, licząc na to, że poszkodowani nie będą starać się o dopłatę do zaproponowanej przez zakłady ubezpieczeniowe, kwoty odszkodowania. Niestety, w wielu przypadkach mają rację – poszkodowani rzadko starają się o dopłatę. Powodem jest zwykle brak wiedzy o takiej możliwości lub strach przed odwołaniem się od decyzji ubezpieczyciela sprawcy i ewentualnej walki w sądzie.

Jeśli Twoje auto zostało uszkodzone w wyniku stłuczki parkingowej, a ubezpieczyciel bezpodstawnie odmówił wypłaty odszkodowania lub zaniżył jego wysokość, zgłoś się do Helpfind! Po darmowej analizie Twojej sprawy, konsultant zwróci się do Ciebie z propozycją dopłaty do odszkodowania i cesji wierzytelności. Po akceptacji ustalona kwota trafi na Twoje konto w ciągu 7 dni roboczych!