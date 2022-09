Urodziny w stylu Minecraft - pomysł na urodziny dziecka

Urodziny w stylu Minecraft - ubiór

Minecraft jest to gra komputerowa, która została wydana w 2011 roku. Jest to produkcja survivalowa o otwartym świecie. Pozwala ona na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie. Do tej pory cieszy się ona ogromną popularnością wśród graczy. Jeżeli dziecko jest fanem Minecrafta - impreza urodzinowa w jego klimacie to znakomity pomysł.

Impreza tematyczna to przede wszystkim ubiór. Uczestników urodzin możemy poprosić o przebranie się za postacie z gry. Do wyboru mamy co najmniej kilka strojów. Najpopularniejszym jest oczywiście przebranie głównego bohatera, czyli Steve’a. Można również przyodziać strój potwora Creeper. Wcielenie się w postaci z gry będzie dla dzieci ogromną zabawą.

Urodziny w stylu Minecraft - dekoracje

Obowiązkowym krokiem w podczas imprezy tematycznej są dekoracje Minecraft w mieszkaniu. Dobrym pomysłem będzie zaopatrzenie się w girlandę urodzinową z napisem „Happy Birthday” stylizowanym na napisy kojarzące się z grą.

Warto także pomyśleć o zakupie specjalnych czapeczek urodzinowych z padem, które nawiązują do Minecrafta. W sklepach znaleźć możemy również inne akcesoria dekorowane grafiką z gry. Imprezę możemy zaopatrzyć w specjalne kubeczki jednorazowe. W sprzedaży znajdują się także foliowe balony z napisem „Game On”. Dodatkowo udekorują one pokój.

Urodziny w stylu Minecraft - prezenty

Pora przejść do najważniejszego elementu imprezy urodzinowej, czyli prezentów. Zgodnie z tematyką imprezy, warto by związane one były z grą Minecraft. Na szczęście znaleźć możemy wiele przedmiotów, które wykorzystać można jako podarunek. W przypadku Minecrafta są to głównie akcesoria wykorzystywane przez bohaterów gry.

Pierwszym z nich jest specjalny, stylizowany miecz. Nabyć go możemy w różnych wersjach kolorystycznych. Innym rekwizytem jest diamentowy kilof. Tego typu prezenty z całą pewnością przyniosą wiele radości małemu sympatykowi Minecrafta i zapewnią zabawę na długie godziny. Można mieć pewność, że tego typu impreza tematyczna na długo zostanie w pamięci dziecka.