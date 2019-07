Wspomnienia po piłkarskiej Ekstraklasie

Głęboki zjazd do niższych lig

Kilka klubów z ekstraklasową przeszłością nie poradziło sobie po spadku ani sportowo, ani organizacyjnie. Odra Wodzisław do ekstraklasy po raz pierwszy i jedyny awansowała w 1996 roku, wraz z Ruchem Chorzów. Jeśli dla „Niebieskich” była to oczywistość, dla małego klubu z miasta nad Lesznicą był to historyczny sukces. Piękny sen trwał długo, klub grał w europejskich pucharach i był ciekawostką dla wielu obserwatorów futbolu spoza Górnego Śląska. Źle zaczęło się dziać w sezonie 2009/2010. Miały wtedy miejsce zmiany właścicielskie (część pakietu akcji Odry przejęli Czesi) oraz sportowe. Po sześciu porażkach z drużyną pożegnał się trener Ryszard Wieczorek, a zastąpił go Robert Moskal. W derbowym meczu z Ruchem zespół z Wodzisławia poprowadził jeszcze inny trener – Czech Martin Pulpit. Wszystkie te zmiany nic nie dały, więc zimą poruszono niebo i ziemię, aby ratować ekstraklasę dla Odry. Nowy trener Marcin Brosz otrzymał od nowego prezesa Dariusza Kozielskiego plejadę ekstraklasowych gwiazd. Odra do ostatniej kolejki walczyła o uniknięcie spadku, ale po remisie w Krakowie 1:1 do utrzymania zabrakło dwóch punktów. W klubie wierzono jednak, że szybko uda się wrócić do elity. Rzeczywistość okazała się brutalna. Polscy i czescy działacze Odry nie potrafili się porozumieć, a z zespołu odchodzili kolejni piłkarze. Ostatni mecz u siebie w elicie Odra rozegrała dzięki zbiórce kibiców, którzy sfinansowali zatrudnienie ochrony. Na następny mecz do Szczecina zespół już nie pojechał, oddano walkowerem także ostatni mecz z Dolcanem Ząbki. Po tym sezonie spółka akcyjna, która zarządzała klubem, ogłosiła upadłość. Podobne kłopoty przeżywają inne śląskie kluby, czyli Ruch Chorzów i Polonia Bytom. Fatalna sytuacja finansowa, zły dobór ludzi i katastrofa na boisku sprawiły, że spadek gonił spadek.

Stolica bez piłkarskich derbów

Także w Warszawie na własne oczy można było obserwować upadek mistrza Polski. Chodzi oczywiście o Polonię. „Czarne koszule” miały piękną historię i wielkie plany, szczególnie gdy klub przejął Józef Wojciechowski. Hojny szef nie szczędził milionów na transfery „głośnych” nazwisk ani na kolejnych trenerów. „Zabawka” w pewnym momencie się znudziła, co zapowiadało kłopoty. Właścicielem klubu został Ireneusz Król, który najpierw chciał przenieść klub ze stolicy do Katowic (słynne KP Katowice). Ostatecznie drużyna została w Warszawie, ale nowy właściciel wyprzedał większość drużyny, uzupełniając skład mniej znanymi piłkarzami. Taka mieszanka okazała się wybuchowa i mimo ciągłych osłabień i braku jakichkolwiek wypłat, udało się zająć ostatecznie 6. miejsce w ekstraklasie. Przez właściciela, który nie przelał ani złotówki na klub, Polonia ogłosiła upadłość. Od 2013 roku zmaga się z ogromnymi kłopotami finansowymi i organizacyjnymi, obecnie w III lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym.

Widzew Łódź i Górnik Łęczna faworytami bukmacherów

Są też pozytywne historie, które udowadniają, że można przetrwać trudny okres i krok po kroku odbudować drużynę oraz klub. Najnowszym przykładem jest ŁKS, który po siedmiu latach przerwy powrócił do Ekstraklasy. Inny łódzki klub – Widzew – posiada piękny stadion, a na każdym meczu pojawia się 18 tys. widzów. Wydaje się kwestią czasu, kiedy Widzew powróci na należne mu miejsce. Małymi kroczkami chcą iść do przodu również w Łęcznej. Nowy sztab szkoleniowy oraz zarząd Górnika Łęczna budują pomału, ale wierzą, że drużyna jeszcze zaliczy co najmniej jeden awans. W tym roku łęcznianie obchodzą 40-lecie klubu. Z tej okazji stroje meczowe będą zaopatrzone w dodatkowe zdobienia. Na dole koszulki, zarówno z przodu jak i tyłu, pojawiła się grafika z motywem węgla kamiennego. Poprawia się też sytuacja organizacyjno-finansowa klubu i po cichu wszyscy marzą o tym, że w sezonie 2019/20 Górnikowi uda się awansować z II do I ligi. Podobną strategię objęto w innym małym mieście, które kiedyś gościło Ekstraklasę. Chodzi o GKS Bełchatów. Tam także najpierw uporządkowano finanse, a teraz powoli budują silną drużynę. Wszyscy mają nadzieję, że sprawdzi się powiedzenie o cierpliwości, która popłaca. Gdyby patrzeć na zakłady bukmacherskie, największe szanse awansu na zaplecze Ekstraklasy mają przed startem nowego drugoligowego sezonu zespoły Widzewa Łódź i Górnika Łęczna. W I lidze eksperci obstawiają awans do elity Miedzi Legnica i Stali Mielec.

Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. STS (Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o.) posiada zezwolenie wydane przez Ministra ds. Finansów Publicznych na urządzanie zakładów wzajemnych. Hazard związany jest z ryzykiem.

undefined