Antresola w pokoju dziecięcym – wady i zalety

Podstawowe cechy antresoli

Antresolę można zaplanować w projekcie budowy i wówczas udaje się wykonać ją np. z żelbetu, ale można dodać ją do istniejącego pomieszczenia na każdym etapie eksploatacji, wówczas, jeżeli jest ona mniejszych rozmiarów, a do budowy można użyć po prostu litego drewna. Tę stosunkowo lekką konstrukcję tworzą belki skutecznie zakotwione w ścianach i słupy podtrzymujące. W niektórych projektach antresola nie wymaga nawet podtrzymujących ją słupów, wystarcza wówczas mocowanie bezpośrednio w stropie czy ścianach.

Wybór określonego projektu montażu zależy od przeznaczenia antresoli, czy ma ona służyć np. jako dodatkowe pomieszczenie sypialne mieszczące łóżko, szafy etc., czy jest to tylko forma powiększenia przestrzeni pokoju dziecka, gdzie znajdzie się łóżeczko albo przestrzeń do zabawy.

Zalety antresoli w pokoju dziecięcym

Apartamenty we Wrocławiu są często wzbogacane o tę dodatkową przestrzeń. Antresola to niezwykle efektowna konstrukcja, zwłaszcza wtedy, gdy umieszczona jest w salonie i dzieli jego pion, dodając mu funkcjonalności. Nadaje całemu pomieszczeniu oryginalności i przestrzennego charakteru.

Jednak bardzo często inwestorzy decydują się na tego rodzaju wzbogacającą przestrzeń konstrukcję w pokoju dziecka, jeżeli tylko pozwala na to wysokość pomieszczenia. Dzięki uzyskanym w ten sposób metrom powstaje półpiętro, które łatwo może stać się miejscem zabaw dla dzieci, intrygującym miejscem pełnym niespodzianek, niezapomnianym obszarem dziecięcych wyobrażeń. Na antresoli można też łatwo wygospodarować miejsce do nauki, gdy różnica mieszkających w jednym pokoju dzieci jest duża, a jedno z nich potrzebuje już własnego biurka.

W sytuacji odwrotnej, antresola może stać się sypialnią, podczas gdy codzienne życia toczy się na dole dzielonego pomieszczenia. Bez względu na funkcję antresoli zawsze będzie ona tworzyła dodatkową, nadprogramową przestrzeń dla dzieci. Dzięki jej obecności, pokojowi dziecka łatwo nadać porządkujące funkcje, ułatwiające organizację przestrzeni i utrzymanie w nim porządku.

Antresola w pokoju dziecka – wady

Antresola jednak, oprócz zalet, posiada też wady, szczególnie gdy znajduje się w dziecięcym pokoju. Podczas montażu powinno się bardzo dokładnie zarządzić bezpieczeństwem przebywających na niej dzieci. Bezpieczne barierki, schody, wszelkie przegrody muszą tworzyć atmosferę bezpieczeństwa i upewnić rodziców, że ich dzieciom nic nie grozi, nawet wtedy, gdy zabawa wymyka się kontroli.

Drugą z wad antresoli, ale tych dużych i przestrzennych, jest trudność jej dogrzania. By ciepłe powietrze dotarło pod sam sufit należy zapewnić zwiększoną moc grzewczą i optymalne rozmieszczenie grzejników. Ale gdy ciepło już tam dotrze, na antresoli zawsze będzie wyższa temperatura niż na dole pomieszczenia. Największym wyzwaniem jest więc stworzenie optymalnego komfortu cieplnego zarówno dołu, jak i antresoli.