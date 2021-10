Bezpieczna drabina dla seniora – jaki model sprawdzi się najlepiej?

Idealna bezpieczna drabina dla seniora powinna posiadać kilka niezbędnych cech. Przede wszystkim powinna być stabilna – chwiejące się drabiny przystawne to proszenie się o kłopoty! Głębsze stopnie to przykład na to, jak niewiele potrzeba, by znacząco zwiększyć komfort użytkowania. A warto zauważyć, że wchodzenie na drabinę i schodzenie jest czynnością, podczas której najłatwiej o potknięcie się lub poślizgnięcie, w efekcie czego tracimy równowagę. Dlatego w parze z dużą głębokością stopni powinno iść jeszcze antypoślizgowe wykończenie ich powierzchni. To samo dotyczy z resztą platformy roboczej. W drabinach dla seniorów niezwykle ważnym elementem jest także wysoki pałąk bezpieczeństwa, który pozwala cały czas utrzymywać 3 punkty podparcia. Warto pomyśleć także o tym, by drabina dla starszej osoby była stosunkowo lekka i senior bez problemu mógł ustawić ją w wybranym miejscu. Wszystkie te kryteria spełniają ergonomiczne drabiny PlusLine – idealne, gdy trzeba wymienić żarówkę, sięgnąć coś z wysokiej półki lub powiesić wyprane firanki. Czym charakteryzują się te drabiny wolnostojące?