Ferie 2022: najciekawsze propozycje Szwajcarii Bałtowskiej

Ferie w klimacie świąt

Już od końca listopada można odwiedzić w Bałtowie świętego Mikołaja. To wyjątkowa okazja do poznania tradycji wręczania prezentów w bardzo zabawowym klimacie. Wioska Mikołaja (https://szwajcariabaltowska.pl/wioska-swietego-mikolaja-w-baltowie/) jest prawdziwym centrum radości, a po okolicy niesie się dźwięk dzwoneczków reniferów, świątecznych piosenek i głośne „ho, ho, ho” znane wszystkim dzieciom. Maluchy poznają nie tylko najważniejszego mieszkańca wioski, ale także jego pomocników. Elfy w tym czasie uwijają się, by każdy otrzymał wymarzony prezent. W Wiosce Mikołaja mieszkają także bohaterowie bajek znanych wszystkim dzieciom, a także ich rodzicom.

Ferie dla dzieci blisko Warszawy i Lublina

Wiele atrakcji w Bałtowie przyciąga całe rodziny, ale gdzie dzieci mogą spędzić zimowe ferie, kiedy rodzice muszą pracować?

Białe szkoły

Ferie dla dzieci w świętokrzyskim to między innymi Białe Szkoły. Zimowe pobyty dla dzieci w Bałtowie to moc atrakcji i doskonała opieka. O bezpieczeństwo i beztroską zabawę dbają tutaj doświadczeni instruktorzy. Maluchy podczas Białej Szkoły nie tylko odwiedzają Wioskę Świętego Mikołaja, Bajkową Krainę Lodu czy Zimowe Kino. Mogą także zobaczyć Muzeum Jurajskie, spacerować ścieżką edukacyjną przez JuraPark pośród dinozaurów, mają również zajęcia sportowe na stoku, zabawy integracyjne i korzystają ze wszystkich udogodnień stacji narciarskiej Szwajcaria Bałtowska.

Ten znakomity ośrodek narciarski oferuje 5 tras o łącznej długości 2 500 metrów, 4-osobową kolej linową krzesełkową, 2 wyciągi orczykowe i wyciąg „wyrwirączkę” przygotowany z myślą o szkółce narciarskiej. Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego, szkoła narciarska i SnowPark. Dzieci podczas ferii spędzają 2 godziny dziennie na zajęciach nauki jazdy na nartach. Mają dostęp do znakomitego sprzętu narciarskiego i nigdy nie narzekają na brak wrażeń i okazji do zabawy. Oferta Białej Szkoły obejmuje trzydniowe pobyty grupowe dla szkół z pełnym wyżywieniem i noclegami.

Zimowiska

Gdzie spędzić ferie zimowe? Oczywiście na stokach „Szwajcarii Bałtowskiej”. To fantastyczna okazja do rozpoczęcia przygody z nartami lub poprawy swoich dotychczasowych umiejętności. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają doświadczeni instruktorzy, którzy dopasują poziom lekcji do potrzeb każdego uczestnika ferii w Bałtowie. Z zajęć korzystać można rano i po południu.

Dzieci nie tylko odbierają lekcje praktyczne, ale także poznają teorię jazdy na nartach i dowiadują się, jak zachowywać się w górach bezpiecznie, jak jeździć, by nie zrobić krzywdy sobie i innym uczestnikom zabawy. To kompleksowa i doskonała nauka jazdy na nartach, doboru sprzętu i regulaminu prawidłowego zachowania na stoku. Zajęcia na nartach zawsze rozpoczynają się od rozgrzania całego ciała.

Pełna oferta Zimowiska 2022: szwajcariabaltowska.pl/obozy-zimowe/zimowiska/

Zimowe obozy jeździeckie

Wiemy, że nie każde dziecko jest miłośnikiem białego szaleństwa, dlatego oferta ferii zimowych 2022 obejmuje także jazdy konne z instruktorem. Uczestnicy obozów jeździeckich mogą także korzystać ze wszystkich atrakcji stacji narciarskiej.

Zabierz dzieci na ferie w Świętokrzyskie

Listę atrakcji Szwajcarii Bałtowskiej można przedstawiać bez końca. JuraPark, stok narciarski czy Wioska Mikołaja są częścią całego kompleksu, w którym nie brakuje też zaplecza noclegowego i punktów gastronomii. W Szwajcarii Bałtowskiej można także realizować bon turystyczny, którym wciąż dysponują liczne rodziny z dziećmi. Warto pamiętać, że termin ich realizacji upływa 31 marca 2022 roku. Ferie zimowe są więc ostatnią okazją, by z niego skorzystać w taki sposób, aby dzieci mogły aktywnie i ciekawie spędzić czas wolny od szkoły.