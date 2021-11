Fotelik samochodowy czy podstawka? Co wybrać dla 7-latka?

Podstawka samochodowa – czym różni się od fotelika i od kiedy można ją stosować?

Zgodnie z polskim prawem podróżować w podstawce samochodowej może już niemal każdy 3-latek... Obowiązujące normy dopuszczają bowiem stosowanie podstawek dla dzieci o wadze 15 kilogramów. Podstawka samochodowa jednak znacząco różni się od fotelika, co widać już nawet na pierwszy rzut oka.

Lekka konstrukcja podstawki samochodowej wykonana jest zwykle ze styropianu lub innego tworzywa sztucznego powleczonego poliestrowym pokrowcem. Nie posiada zazwyczaj elementów antypoślizgowych, które zapobiegają przesuwaniu się siedziska. Czasem do zestawu dołączona jest poduszeczka, ale tylko siedzisko ma chronić dziecko podczas jazdy samochodem.

W rzeczywistości jednak podstawka samochodowa umożliwia dziecku siedzenie trochę wyżej, aby niski wzrost dziecka nie był przeszkodą w zapięciu pasów bezpieczeństwa. W żaden sposób nie osłania ona jednak ciała dziecka, nie zabezpiecza jego głowy i karku oraz nie zapewnia stabilnej i bezpiecznej jazdy.

W czasie podróży na podstawce dziecko opiera się plecami bezpośrednio o oparcie kanapy, a nad jego bezpieczeństwem nie czuwa nic poza standardowym wyposażeniem auta. Tymczasem poduszki powietrzne wbudowane w system bezpieczeństwa, dostosowane są do ochrony dorosłych pasażerów… Warto pamiętać również, że nawet starsze pociechy często w aucie zasypiają. Ich głowa opada wówczas bezwiednie w dół, a dziecko, choć w pełni samodzielne, nie ma jeszcze rozwiniętego układu kostnego.

Budowa fotelika samochodowego

Foteliki samochodowe są trudniejsze do zamontowania w pojeździe, ale oprócz siedziska, które pełni funkcję podpierania kolców biodrowych, wyposażone są także w odpowiednio dostosowane do anatomii oparcie. W górnej części fotela znajduje się zagłówek, który jest jedną z najważniejszych części fotelika samochodowego. Ma on za zadanie chronić głowę, ramiona i szyję małego pasażera.

Oparcie, w zależności od wybranego modelu, można też wysunąć podczas drzemki dziecka. Wbudowane w korpus fotelika boczne osłony zmniejszają dodatkowo siłę uderzenia podczas kolizji bocznych. Ponadto wykonane są często z materiałów pochłaniających nadmierną energię powstałą w czasie wypadku. Takie siedzisko o wiele lepiej ochroni nasze dziecko, zarówno w razie gwałtownego hamowania, jak i podczas zderzenia bocznego i czołowego.

Choć podstawka może być wygodniejsza dla dużego 7-letniego dziecka, to jednak komfort nie zawsze równa się jego bezpieczeństwu. Stabilniejszy będzie tradycyjny fotelik dla dziecka z regulowanym oparciem. Współczesne foteliki są zarówno wygodne, jak i funkcjonalne. Tapicerka z miękkim wypełnieniem na pewno zwiększy komfort podróży dziecka. Fotelik samochodowy jest zdecydowanie lepszy i bezpieczniejszy, lecz bardzo istotne jest jego prawidłowe dobranie. Dobry fotelik samochodowy może uchronić dziecko przed utratą życia i zdrowia!