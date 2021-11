Gdzie aborcja jest legalna?

Czy w Polsce możliwa jest legalna aborcja?

Często możemy spotkać się z opiniami, że aborcja w Polsce jest całkowicie zakazana. Mimo że prawo aborcyjne w naszym kraju jest co prawda mocno zaostrzone, to jednak w niektórych przypadkach możliwe jest legalne usunięcie ciąży. Kobiety w Polsce mogą zdecydować się na przerwanie ciąży, jeśli ta stanowi zagrożenie dla ich zdrowia lub życia. Aborcja jest dozwolona również, jeśli istnieje podejrzenie, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego takiego jak np. gwałt.

Do niedawna ciężarne mogły się zdecydować na usunięcie ciąży także w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wykazały spore prawdopodobieństwo ciężkiego upośledzenia płodu. Ten przepis się zmienił wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku. Zgodnie z nim kobiety mogą podjąć decyzję o legalnej aborcji, gdy wykryto ciężkie upośledzenie płodu pod warunkiem, że ciąża stanowi dodatkowo zagrożenie dla zdrowia lub życia ciężarnej.

Jak zatem widać, przerywanie ciąży w Polsce jest dozwolone jedynie w poszczególnych przypadkach. Kobiety jednak decyzję o aborcji podejmują również z innych powodów. Nierzadko jest nim po prostu brak gotowości na zostanie matką, czy brak środków finansowych na wychowanie dziecka. Dlatego w Polsce ciężarne często decydują się na nielegalne usunięcie ciąży.

W jakich krajach możliwa jest legalna aborcja?

Wiemy już, jak prezentuje się kwestia regulacji aborcji w Polsce. Jak to natomiast wygląda w innych krajach? Które kraje europejskie umożliwiają aborcję na życzenie? Usunięcie ciąży na życzenie jest możliwe, chociażby aborcja w Czechach w trzech pierwszych miesiącach ciąży. Ciężarna musi jednak uzyskać na to zgodę ginekologa, a także zostać zapoznana ze wszystkimi możliwymi skutkami zabiegu. Innym krajem dającym taką możliwość jest Słowacja - tutaj obowiązują podobne zasady, jak w przypadku aborcji w Czechach.

Możliwość aborcji na życzenie istnieje również w Niemczech i Holandii. Decydując się jednak na usunięcie ciąży w Niemczech lub Holandii będziemy musieli odczekać kilka dni. To czas, który daje się pacjentkom do namysłu. W Niemczech aborcja możliwa jest do 12 tygodnia ciąży i konieczne jest odbycie konsultacji psychologicznej, natomiast w Holandii - nawet do 23. tygodnia ciąży! Legalna aborcja na życzenie jest możliwa także w Australii do 14 tygodnia ciąży. Warto również wiedzieć, że jest ona dozwolona też na Litwie (do 12. tygodnia ciąży).

Gdzie przerywanie ciąży jest zabronione?

Jeśli chodzi o kraj europejski, w którym przerywanie ciąży jest całkowicie zakazane, to jest nim Malta. Usuwanie ciąży jest także zabronione w San Marino i w Watykanie, choć nie są to już kraje należące do UE. Do grupy państw zabraniających aborcji możemy również dodać m.in. Salwador, Chile, Dominikanę i Gwatemalę. Jak zatem widzimy, legalna aborcja jest dozwolona w wielu europejskich krajach, ale mimo to nadal nie wszystkie kobiety mają do niej dostęp.