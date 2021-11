Henryk Kaproń laureatem V edycji konkursu „Lider Innowacji”

Firma na pięknym Roztoczu

Roztocze, nie bez powodu określane jako wizytówka Lubelszczyzny, co roku przyciąga do siebie rzeszę turystów z całej Polski. Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec… Tutejsze miasta są piękne i bez wątpienia warte każdych odwiedzin. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że prawdziwy, uroczy klimat regionu ukrywa się w małych miejscowościach. Jedną z takich miejscowości jest Obsza, rodzinna wieś Pana Henryka Kapronia, który od 1993 roku prowadzi tu własną działalność gospodarczą, udzielając kompleksowych usług hotelarsko-gastronomiczno-rekreacyjnych.

Należąca do Pana Henryka Kapronia „Zagroda Roztocze” to miejsce, gdzie można smacznie zjeść, zorganizować bankiet, konferencję, szkolenie, przyjęcie weselne czy komunijne. Firma oferuje także kolonie oraz białe i zielone szkoły z możliwością uczestnictwa w wielu ciekawych zajęciach, takich jak: nauka wyplatania z wikliny, wyrób masła czy świec, pieczenie piroga biłgorajskiego, nauka jazdy konnej, pływanie kajakiem, wycieczki krajoznawcze po Roztoczu, ogniska, kuligi i wiele innych.

Inwestycja w zieloną energię

Wysoki standard usług świadczonych przez firmę wiąże się z większym niż przeciętne zapotrzebowaniem na energię elektryczną, której generowanie z kolei, jak powszechnie wiadomo, stanowi zdecydowanie największe źródło powodowanej przez człowieka emisji gazów cieplarnianych. Pan Henryk Kaproń świetnie poradził sobie z tym problemem, realizując współfinansowany ze środków unijnych projekt, który polegał na budowie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Projekt częściowo zaspokoił rosnące potrzeby energetyczne lokalnej gospodarki i działalności firmy, zapewnił dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów. Wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wyniosła blisko 130 tys. zł.

Henryk Kaproń jednym z Liderów Innowacji

Mając na uwadze charakter oraz miejsce prowadzenia działalności, przedsięwzięcie którego realizacji podjął się Pan Henryk Kaproń, zasługuje na szczególne uznanie. Nie dziwi zatem fakt, że firma Pana Henryka Kapronia została doceniona podczas tegorocznej edycji konkursu „Lider Innowacji”, organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

– Łatwiej zostać innowacyjnym, gdy są do tego jakieś środki. Jest mi bardzo miło, że otrzymałem nagrodę i tytuł Lidera Innowacji w kategorii energetyka niskoemisyjna. Wszystko dzięki instalacji fotowoltaicznej, którą zainstalowałem na dachu Zagrody Roztocze w lutym 2019 roku. Zasila ona między innymi kręgielnie, salę konferencyjną, saunę, pokoje, strefę piękna, jacuzzi oraz suchą łaźnię. Dziękuję wszystkim i zapraszam wszystkich do Obszy na odpoczynek – podkreśla Henryk Kaproń, laureat konkursu.

Liderzy Innowacji to przedsiębiorcy, którzy przy wsparciu środków unijnych wdrażają nowatorskie rozwiązania, a ich projekty wyróżnia wysoka innowacyjność i konkurencyjność. Pan Henryk Kaproń jest bez wątpienia jednym z takich przedsiębiorców i to właśnie do niego powędrowała nagroda w kategorii energetyka niskoemisyjna. Nagroda wręczona została podczas Gali Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich, na której Henrykowi Kaproniowi towarzyszyła małżonka.

Jak widać korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści. Firma Pana Henryka Kapronia jest natomiast idealnym przykładem na to, że realizacja projektów unijnych może pozytywnie wpływać również na otoczenie.