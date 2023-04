Inwestowanie w złoto – co warto wiedzieć?

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w złoto?

Mimo że ceny złota ulegają wahaniom w krótkich okresach (np. w perspektywie kilku miesięcy czy roku), patrząc długoterminowo – systematycznie rosną. W styczniu 2000 roku za uncję złota trzeba było zapłacić około 290 dolarów, w 2010 około 1 100 dolarów, a w 2020 roku – 1 560. Pod koniec marca 2023 uncja królewskiego kruszcu kosztuje już około 1950 USD (około 8 500 zł).

Ceny metali szlachetnych – w tym przede wszystkim złota – cechuje względnie duża stabilność i przewidywalność. W dłuższej perspektywie można zakładać wzrost cen, który wyprzedza inflację. Ceny nie są również tak bardzo zależne od czynników zewnętrznych – gdy w momentach kryzysowych wyceny akcji gwałtownie spadają, ceny kruszcu nie zmieniają się istotnie, a często nawet rosną, ponieważ rośnie na nie popyt.

Siła nabywcza złota nie spada wraz z upływem czasu tak jak wartość tradycyjnie rozumianych pieniędzy. Waluta osłabia się szczególnie wyraźnie w czasach wysokiej inflacji oraz niepewności na rynkach (np. w związku z sytuacją geopolityczną czy spodziewanym kryzysem gospodarczym).

Jak inwestować w złoto? Złote monety i sztabki

Złoto fizyczne można kupić w formie tradycyjnych sztabek oraz monet bulionowych. Te pierwsze są dostępne w wielu wariantach. Najmniejsza sztabka waży 1 g i kosztuje obecnie około 300 zł. Popularne wyroby to również sztabki o wadze 2, 5, 10, 50, 100, czy 250 gramów. Największa sztaba waży 1 kilogram i kosztuje około 280 000 zł.

Z kolei złote monety bulionowe najczęściej wybijane są w wadze 31,1 g, czyli jednej uncji trojańskiej (1 oz). Taka moneta kosztuje dziś około 9 000 zł. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku sztab, dostępne są także mniejsze warianty, proporcjonalnie tańsze. Przykłady to ½, ¼, a nawet 1/10 oz. Na awersie i rewersie monety umieszcza się informacje o nominale, kraju pochodzenia i roku jej wybicia. Produkty te są również szczegółowo zdobione – ich wzór nawiązuje często do ważnych symboli krajów, z których pochodzą. Popularne, rozpoznawalne na całym świecie monety to między innymi:

Krugerrand (RPA),

Libertad (Meksyk)

Amerykański Orzeł i Amerykański Bizon,

Chińska Panda,

Filharmonik Wiedeński,

Australijski Kangur,

Liść Klonu (Kanada).

Gdzie kupić złoto inwestycyjne?

Decydując się na zakup złota, najlepiej wybierać podmioty, które profesjonalnie zajmują się obrotem kruszcami. Dealerzy metali szlachetnych sprzedają sztabki i monety w tradycyjnie rozumianych salonach sprzedaży, ale także przez internet. Transakcje u profesjonalnych sprzedawców są bezpieczne – przesyłka jest ubezpieczana na wartość nie niższą niż wartość zamówienia. Przykładem dealera, u którego bezpiecznie kupisz złoto i inne metale lokacyjne przez internet jest marka ASCOIN (więcej informacji znajdziesz na stronie www.ascoin.pl).

Kupując złoto przez internet, zaleca się unikać portali aukcyjnych, serwisów lokalnych i innych miejsc, w których trudno zweryfikować tożsamość sprzedającego.