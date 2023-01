Klasy podatkowe w Niemczech

Wyjeżdżamy do pracy w Niemczech i będziemy tam płacić podatki. A może jednak dalej w Polsce?

– Jeśli jest to legalna praca u niemieckiego pracodawcy, a tylko taką biorę pod uwagę, to zaliczki na poczet podatku dochodowego będą nam potrącane w Niemczech. Nawet gdy jesteśmy zatrudnieni w firmie polskiej, wysyłającej pracowników do pracy w Niemczech to i tak nasze podatki będą odprowadzane do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). Teoretycznie, przy krótkim, incydentalnym projekcie jest możliwe płacenie podatku w Polsce, ale są to bardzo rzadkie przypadki. Większość ofert pracy, w których podatek ma być potrącany w Polsce balansuje na krawędzi prawa.

Skupmy się zatem na sytuacjach dłuższych okresów pracy w Niemczech. Czy mamy jakiś wpływ na wysokość podatków? Na co należy zwrócić uwagę?

– Schemat rozliczania podatków w Niemczech różni się od tego w Polsce, dlatego wiele osób wyjeżdżających po raz pierwszy nawet nie wie, że może wybrać dla siebie klasę podatkową (Steuerklasse). Jeżeli pracownik na starcie nie wybierze klasy podatkowej, to wtedy jest mu odgórnie narzucona klasa VI, a ta jest najbardziej niekorzystna. W takiej sytuacji comiesięczne zaliczki odprowadzane na poczet podatku dochodowego będą w najwyższej wysokości.

Ile zatem jest klas podatkowych i czym one się od siebie różnią?

– W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych: 3 klasy podatkowe (I, II, VI) dotyczą osób samotnych, zaś pozostałe 3 klasy ( III, IV, V) dotyczą osób pozostających w związkach. Jak już wcześniej wspominałem, gdy nie zatroszczymy się o swoje sprawy, to zostaniemy z automatu przydzieleni do VI klasy (dotyczyć to może również osób pozostających w związkach, które tego faktu nie zgłoszą). Klasa II rzadko występuje, bowiem przydziela się ją osobom samotnie wychowującym dziecko, otrzymującym zasiłek rodzinny. W przypadku pracowników budowlanych taka sytuacja praktycznie nigdy nie ma miejsca. Zatem każdy singiel po złożeniu odpowiedniego oświadczenia uzyskuje I klasę podatkową.

W przypadku osób będących w związkach możliwe są 2 rozwiązania: albo obydwie osoby w związku otrzymają IV klasę podatkową – jest to korzystne w przypadku gdy zarobki obojga są na podobnym poziomie, albo gdy jest duża dysproporcja w zarobkach osoba zarabiająca więcej wnioskuje o III klasę. Jest to korzystne. gdyż płaci wtedy niższe zaliczki na poczet podatku, zaś partner/partnerka zostanie wtedy z automatu przydzielony do V klasy. Budowlańcy będący w związkach, w których żony pozostają w Polsce, wnioskują o III klasę podatkową.

Jak można sprawdzić przypisaną klasę podatkową?

– Każdy nowo zatrudniony po uzyskaniu zameldowania na terenie Niemiec, w ciągu kilku tygodni powinien otrzymać z urzędu skarbowego list z nadanym numerem identyfikacji podatkowej. Dalszym krokiem jest wniosek składany pracodawcy z informacjami m.in. o stanie cywilnym zatrudnionego. Na jego podstawie Finanzamt nadaje klasę podatkową. Informację o nadanej klasie podatkowej (Steuerklasse) można odczytać z pasku wypłat (Lohnabrechnung).

A co w przypadku gdy nadano nam niewłaściwą klasę? Czy i kiedy można zmienić klasę podatkową w Niemczech?

– W przypadku, gdy nie dopilnujemy swoich spraw i zostaniemy wpisani do VI klasy podatkowej, możemy to skorygować w dowolnym momencie. W naszym interesie jest jednak by załatwić to jak najszybciej. W przypadku zmiany stanu cywilnego, czyli np. po zawarciu związku małżeńskiego, należy udać się do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt), wypełnić właściwy wniosek i załączyć niezbędne dokumenty (więcej w ramce). Od 2021 roku można też to zrobić również online.

Niezależnie od tego możemy jednak podczas corocznego rozliczania się z podatku opisać naszą sytuację życiową, skorzystać z różnych ulg podatkowych i wnioskować o zwrot nadpłaconej kwoty.

Czyli ten osławiony „zwrot podatku” w Niemczech?

– Dokładnie. Klasy podatkowe mają duży wpływ na pobierane nam co miesiąc zaliczki na poczet podatku, to jednak jest dopiero wstęp do rozliczenia rocznego. Generalnie w Niemczech nie mamy obowiązku składania rozliczenia rocznego podatku, jednak jest cały katalog sytuacji, w których podatnik jest zobowiązany to uczynić, m.in.: praca u kilku pracodawców, rozwód lub śmierć współmałżonka, rozliczanie się z podatku w klasie III itp. Nawet jeśli nie jest to obowiązkowe to i tak warto to zrobić, ponieważ w Niemczech jest wysoka kwota wolna od podatku oraz wiele ulg, po zastosowaniu których okazuje się, że wartość odprowadzonych comiesięcznych zaliczek na podatek znacznie przewyższa nasze zobowiązanie. Wtedy to należy nam się ten osławiony zwrot podatku. I co ważne: takie rozliczenie możemy zrobić nawet do 4 lat wstecz. Biorąc pod uwagę, iż przeciętny zwrot to w przypadku zastosowanych ulg to nawet wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia, to jest o co grać.

Jak zrobić takie rozliczenie? Gdzie szukać wiedzy na ten temat?

– To nie jest prosta sprawa. Dlatego zajmują się tym niemieckie kancelarie podatkowe. Ale komunikacja z nimi w języku niemieckim jest dla wielu osób niemożliwa. Dlatego w odpowiedzi na takie zapotrzebowanie powstało całkiem sporo kancelarii rozliczających podatek zagraniczny na miejscu, w Polsce. Część osób już od lat korzysta ze swoich sprawdzonych kancelarii i wymienia się adresami ze swoimi znajomymi. Ale zawsze trzeba uważać komu zaufać, bo skuszeni wysokimi kwotami zwrotów działają też na rynku oszuści i naciągacze.

Jakiś zakres wiedzy na ten temat niemieckich rozliczeń podatkowych publikujemy na naszej stronie internetowej. Sami się tymi tematami nie zajmujemy, skupiając się przede wszystkim na ofertach pracy. Ale działając od lat na rynku niemieckim możemy niejedno wyjaśnić, a także polecić sprawdzoną i pewną kancelarię.

Proszę jeszcze pamiętać, by po otrzymaniu zwrotu nadpłaconego w Niemczech podatku złożyć również odpowiednią deklarację podatkową w Polsce.

(źródło: 3D Bau)

FOT. PIXABAY/Zdjęcie ilustracyjne

Klasy podatkowe w Niemczech

* Klasa I: osoby niezamężne, rozwiedzione, pozostające w długotrwałej separacji, osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską, osoby owdowiałe (powyżej dwóch lat po śmierci współmałżonka)

* Klasa II: osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny

* Klasa III: osoby zamężne, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej (gdy jeden ze współmałżonków wybrał III Klasę podatkową, drugi zostaje automatycznie przeniesiony do klasy V; osoby w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej; osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka

* Klasa IV: osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, którzy nie zgłaszają przynależności do żadnej innej klasy podatkowej (jeżeli nie wybiorą żadnej innej kategorii, oboje zostaną przypisani do klasy czwartej)

* Klasa V: osoby których małżonek zalicza się do III klasy podatkowej

* Klasa VI: osoby samotne i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę. Ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy (brak kwoty wolnej od podatku); osoby, które nie zarejestrowały się w urzędzie lub wystąpiły jakieś niezgodności danych

Dokumenty

które trzeba okazać w Finanzamt w celu uzyskania III klasy podatkowej:

* akt małżeństwa * zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu * zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce (druk UE-EOG) * zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego miesięcznie (Lohnabrechnung) * podpisana umowę o pracę

Od 2021 roku można też to zrobić online przez stronę: elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/elevsteuerklassenwechsel