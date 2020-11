Masz dom? Musisz rozwiązać problem ścieków

W takich oczyszczalniach tworzy się osad czynny, czyli mały ekosystem w którym bakterie i żywe organizmy żywią się ściekami odprowadzanymi z gospodarstwa domowego. Cały proces zachodzi w reakcji tlenowej, dlatego oczyszczalnia jest zaopatrzona w kompresor, który poprzez dyfuzory, wtłacza do bioreaktora powietrze. Na podobnej zasadzie działają duże oczyszczalnie komunalne. Unikalna technologia VH sprawia, że użytkownik oczyszczalni nie musi co tydzień dosypywać kolejnej dawki bakterii. W oczyszczalniach VH Premium i VH Light bakterie są dozowane na samym początku (firma zaopatruje klienta w pakiet startowy). Co ciekawe, stałe napowietrzanie ścieków prowadzi do wytworzenia w bioreaktorze środowiska, w którym osad czynny powstaje naturalnie. Oznacza to, że nawet bez zaszczepienia bakterii, jesteśmy w stanie je w naszej oczyszczalni wyhodować. Jest to proces rozłożony w czasie i zaszczepienie bakterii już na samym początku sprawia, że użytkownik nie musi długo czekać na moment, w którym urządzenie zacznie w pełni działać.

Brzmi skomplikowanie? Firma Eko House ma swoich instalatorów na terenie całej Polski, ale nie ogranicza klientów jedynie do korzystania z ich usług. Montaż można przeprowadzić we własnym zakresie, zachowując przy tym pełną gwarancję na okres 10 lat. Zamontowanie urządzeń kompaktowych nie wymaga dużego nakładu sił i pieniędzy, ale także inwestorzy nie potrzebują dużej powierzchni działki. Na ich założenie można otrzymać też dofinansowanie ze środków pochodzących z urzędu gminy lub z WFOŚiGW. Starając się o dofinansowanie, należy pamiętać jednak, żeby całą procedurę rozpocząć przed zakupem i montażem oczyszczalni. Fundusz nie przewiduje dotacji na urządzenia oddane do użytku przed dniem złożenia wniosku, dlatego klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z urzędem gminy lub WFOŚiGW, by mieć klarowną sytuację.

Kto może wybudować oczyszczalnię firmy Eko House?

- Mamy urządzenia wykorzystujące technologię bazującą na osadzie czynnym, w celu oczyszczania ścieków z domu jednorodzinnego. Posiadamy także większe oczyszczalnie dla pensjonatów czy ośrodków wypoczynkowych – tłumaczy Radosław Wojciechowski, doradca techniczny Eko House Technologie