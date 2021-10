Specjaliści IT czekają w Abort HR

Rekrutacj specjalistów IT w Polsce nie jest – wbrew pozorom – zadaniem łatwym. W prawdzie na rynku pracy wciąż znajduje się wiele osób poszukujących pracy lub ciekawych zleceń ale nie wszyscy spełniają wysokie wymagania pracodawców. Żeby odnaleźć tych najlepszych warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Agencja rekrutacyjna AboutHR zajmuje się jakościową selekcją najlepszych dostępnych na rynku specjalistów IT w najkrótszym możliwym czasie. Wysokiej jakości kandydatów przedstawiają już w pierwszym tygodniu po przyjęciu zlecenia. Jest to możliwe ponieważ fachowców poszukują nie tylko w największych polskich ośrodkach: w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Poznaniu, ale także na terenie Ukrainy m.in. w Kijowie, Lwowie, Odessie czy Charkowie. W bogatej bazie pracowników znajdują się m.in. managerowie programów, project managerowie, koordynatorzy projektów; inżynierowie (np. elektronicy i awionice, sieciowi oraz systemowi); DevOps, specjaliści ds. analizy baz danych (data scientist, big data), analitycy biznesowi, testerzy: automatyzujący (AQA), manualni (MQA), designerzy (web designer, graphic designer, industrial designer, layout designer). Wymienić warto też deweloperów wyspecjalizowanych w: Java​, Android, Scala, C++, .Net/C#​, iOS/ MacOS​, Javascript (Node, React, Vue, Angular), Ruby on rails​, Wordpress​, PHP, Magento, Python, MS Products solutions developers and consultants​.

Nic dziwnego, że od momentu założenia w 2012 roku, AboutHR oferuje najwyższej jakości usługi w wyborze specjalistów IT do wykonywania pracy zdalnej klientom z 16 krajów.

O wysokich umiejętnościach tych osób najdobitniej świadczy fakt, że 5-7 proc. wakatów zamykane jest już wraz z pierwszym wybranym przez agencję kandydatem. Wakaty IT typu regular zamykane są zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni. Obsadzenie stanowiska senior/team leader zajmuje 3-5 tygodni, a wakatów dyrektorskich – w zaledwie 3-6 tygodni.

Jak to możliwe?

- Zaczynamy od przeanalizowania stanowiska, na które poszukiwany jest nowy pracownik. Zbieramy od Klienta informacje na temat wymagań, które kandydat musi spełniać, zadań na danym stanowisku, zespołu, projektu/produktu oraz całej firmy. Im większą ilością informacji dysponujemy, tym łatwiej przebiega nasza komunikacja z kandydatami, przekazanie im niezbędnych informacji na temat stanowiska oraz przedstawienie firmy w pozytywnym świetle – informuje………., z Abort HR. - Następnie kontaktujemy się z kandydatami, którzy nam odpowiadają i przedstawiamy im ofertę pracy.

Warto zwrócić uwagę, że średnia ilość takich kandydatów dla stanowisko IT waha się w przedziale 200-400, ale może ich być nawet… tysiąc.

- Kolejny krok stanowi screening wszystkich zainteresowanych kandydatów. Ci z nich, którzy spełniają wymagania oferowanej pozycji, kierowani są do Klienta w celu dalszej ewaluacji. Ze wspomnianego wcześniej zakresu kandydatów Klient otrzymuje 5-10 CV – mówi ………. - W ten sposób Klient zaoszczędza dużo cennego czasu na poszukiwaniu i wstępnej ocenie kandydata. Co więcej, może kierować wybranych przez nas kandydatów od razu na rozmowę techniczną.