To będzie rekordowo drogi sezon grzewczy. Czy można było tego uniknąć?

Nikomu nie trzeba już mówić, że ta zima będzie droga. Problemy z węglem, gazem, drewnem, brak surowców odbija się na ich cenie. Głośno jest o kłopotach Polaków, którzy ogrzewają domy jednorodzinne, ale wcale nie w lepszej sytuacji są osoby mieszkające w blokach. Odbiorcy ciepła systemowego też muszą przygotować się na wysokie rachunki.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki kolejno zatwierdza nowe taryfy dla przedsiębiorstw cieplnych, a to oznacza podwyżki. - Podwyżki są bardzo różne, na poziomie co najmniej kilkudziesięciu procent, co wynika z cen gazu i węgla. Taryfy odzwierciedlają sytuację na rynku, przede wszystkim ceny surowców energetycznych – mówił niedawno prezes URE Rafał Gawin.

Drożej także w Lublinie

Rosnącymi cenami węgla swoje podwyżki tłumaczy Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie. Od 1 sierpnia obowiązuje nowa taryfa. Odbiorcom przyjdzie płacić o 26 proc. więcej niż do tej pory. Jeśli przełożyć wzrost na złotówki, to o ile mieszkańcy Lublina płacili 70,42 zł za gigadżul, o tyle teraz to 88,77 zł za gigadżul. Są to stawki uśrednione, a wysokość rachunków po sezonie grzewczym będzie zależała od rozliczenia ze spółdzielnią mieszkaniową lub wspólnotą.

Powód podwyżek? - W lipcu 2022 roku średnia cena węgla na giełdzie wg indeksu cen ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wyniosła prawie 300 dolarów za tonę, podczas gdy w lipcu 2021 roku było to ok. 125 dolarów za tonę – tłumaczył podwyżki LPEC.

Skala zmian cenowych jest większa niż się wydaje. Sierpniowa podwyżka nie była jedyną w tym roku w cenniku LPEC. Jeżeli uwzględnić pozostałe, to – jak zwracają uwagę prezesi spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie – ciepło rok do roku podrożało o 40 procent. Spółdzielnie nie mają wyjścia. Muszą podnieść zaliczki na ciepło pobierane razem z czynszami.

Lublin nie jest samotną wyspą na mapie taryf za ciepło. Ta fala przetacza się przez całą Polskę. Lublin, podobnie jak wiele innych miast i gmin w Polsce, musi w najbliższych latach zdywersyfikować źródła energii cieplnej. To konieczne w obliczu drastycznych podwyżek cen węgla, gazu oraz niepewności w dostępności surowców – radzi prezes LPEC, Marek Goluch i wskazuje: - Tańszą i ekologiczną alternatywę może stanowić paliwo lokalne, czyli odpady komunalne wytwarzane każdego dnia przez mieszkańców miasta i regionu. Nie stać nas, aby marnować potencjał energetyczny tego, co nie nadaje się już do recyklingu. Pozytywnie odbieramy zapowiedzi dotyczące planów budowy elektrociepłowni zasilanej paliwem z odpadów w Lublinie. Jej powstanie stwarza realną szansę na niższe rachunki za ciepło i stabilne ceny dla mieszkańców.

Nowa instalacja - tańsze ciepło

Gdyby kilka lat temu w Lublinie powstała instalacja termicznego przekształcania odpadów, być może dziś uniknęlibyśmy podwyżek, a na pewno nie byłyby tak znaczące.

Prezes Goluch mówiąc o alternatywnych paliwach nie jest w swojej opinii osamotniony. W podobnym tonie wypowiadają się eksperci. Warto wykorzystać potencjał energetyczny, tym bardziej, że nasze ciepłownictwo znajduje się dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Kilkukrotnie wzrastają ceny węgla, gazu ziem ego czy biomasy, co oznacza nieuchronne podwyżki opłat za ciepło. Jednak, gdy będziemy pozyskiwać ciepło z odpadów, jest szansa na utrzymanie stabilnych i nierosnących cen. Pamiętajmy, że dla ciepłowni opalanej odpadami, odpady mają ujemną wartość – to ciepłowni płaci się za przyjęcie odpadów do spalenia – mówił niedawno prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej, gdy ogłoszono, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 3 mld zł na instalacje do produkcji energii z odpadów.

Ekonomia z ekologią

To, że państwowa instytucja ochrony środowiska przeznacza na ten cel tak duże pieniądze może świadczyć o tym, że sprawa jest pilna. Musimy szybko zacząć modernizację polskiego sektora energetycznego, aby zapewnić bezpieczeństwo odbiorcom ciepła i stabilne ceny..

NFOŚiGW ma swój cel promując takie rozwiązania. Chodzi nie tylko o ekonomię, ale także ekologię. Energia pozyskiwana z odpadów jest nie tylko tańsza od węglowej, ale także bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Dowody? Źródła węglowe generują około 108 kg CO2 /GJ. Tymczasem paliwo RDF zasilające alternatywne instalacje odpowiada za emisje rzędu 41 kg CO2/GJ. To dane podawane publicznie przez prof. Tadeusza Pająka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Tą drogą poszły zachodnie kraje znane z działań proekologicznych. W Niemczech energię produkuje się z 40 proc. wszystkich odpadów komunalnych. W Szwecji wskaźnik wynosi 45 proc. W Norwegii to 49 proc., ale liderem jest Dania z wynikiem 54 procent. Polska dziś nie ma się czym szczycić. Obecnie w 8 instalacjach termicznych na energię przerabianych jest ok. 1 proc. odpadów nienadających się do recyklingu. Z tego uzyskuje się ok. 0,05 proc. całej produkcji ciepła systemowego. W sumie nic. I dlatego eksperci wskazują, że musimy znacząco zwiększyć nasze moce.

Musimy pójść drogą nowoczesnej Europy, gdzie funkcjonuje ponad 500 instalacji produkujących energię z odpadów. Takie elektrocieplownie działają też z powodzeniem w Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy, Koninie, Poznaniu, Rzeszowie, Białymstoku, Zabrzu oraz Krakowie. W budowie są instalacje w Olsztynie i Gdańsku. Już ponad rok temu w Ministerstwie Klimatu powstał specjalny zespół mający analizować możliwości powstania takich instalacji. Zwiększenie wykorzystania odpadów w produkcji energii jest kluczowym założeniem rządowej strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040r.

Komisja Europejska w żadnym dokumencie nie zabrania budowy spalarni odpadów, a tzw. taksonomia, jako inwestycje ograniczające zmiany klimatyczne, wymienia np. rozbudowę sieci ciepłowniczych i kogenerację (np. elektrociepłownia opalana odpadami), wykorzystanie odnawialnych paliw (w odpadach komunalnych jest ok. 40-55 proc. frakcji biologicznej – odnawialnej) czy odzysk metali z odpadów (odzysk z żużli i popiołów paleniskowych ze spalarni odpadów komunalnych). Tym samym nie ulega wątpliwości, że spalarnia odpadów komunalnych, rozumiana jako elektrociepłownia opalana odpadami, nie jest inwestycją szkodliwą dla środowiska i wpisuje się w cele określone w taksonomii jako inwestycja ograniczająca zmiany klimatyczne – udowadnia w swojej analizie prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.