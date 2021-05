TTS Development. Takie inwestycje zmieniają miasta

Mieszkanie inwestycja

Pandemia zdemolowała rynek wynajmu, ale widać, że w Lublinie nadal wiele osób kupuje mieszkania pod wynajem. Jeśli nie teraz, to już za chwilę, kiedy życie zacznie wracać do normalności. Są klienci, którzy kupno mieszkania traktują czysto inwestycyjnie?

Jest ich bardzo dużo. To są osoby zabezpieczające się przed „podatkiem inflacyjnym”.

Jeśli osoba dysponująca gotówką chce kupić mieszkanie na wynajem, a nie bardzo wie, jaki metraż jest najlepszy, jaka lokalizacja, może liczyć na pomoc doradców TTS?

Oczywiście, ale muszę przyznać, że gros klientów przychodzi już zdecydowanych. Charakterystyczne jest też to, że już w momencie rozpoczęcia jakiejś realizacji, w pierwszej kolejności rezerwowane są mieszkania najlepsze pod wynajem. Myślę tu o lokalach mających od 40 do ponad 50 mkw. To są najbardziej pożądane metraże, ale pod warunkiem, że jest tam salon z kuchnią i minimum jedna sypialnia.

Zawsze, gdy wiemy, w jakim celu klient kupuje mieszkanie, doradzamy i podpowiadamy, na który lokal się zdecydować. Mamy ofertę przygotowaną pod różne potrzeby, nie tylko te inwestycyjne.

Bo głód mieszkaniowy w narodzie nadal jest. Ludzie zakładają rodziny, rodzą im się dzieci, szukają większych przestrzeni.

Dokładnie. Dlatego dbamy o to, żeby w naszej ofercie były też większe mieszkania, dla rodzin dwa plus dwa, czy dwa plus trzy. To lokale mające więcej niż 70 m kw., a nawet więcej niż 80 m kw.

Średnie miasta

Podejrzewam, że oferta mieszkaniowa jest jednak różna w zależności od lokalizacji osiedla.

Przywiązujemy do tego dużą wagę, bo przecież obecnie prowadzimy inwestycje w sześciu miejscach: Legnica, Lublin, Chełm, Świdnik, Dęblin. Zakończyliśmy inwestycje w Garwolinie, zaczynamy w Kraśniku, a kolejne mamy w Nisku i w Łęcznej. Działamy na szeroką skalę.

To też sprawia, że musimy sprostać różnym oczekiwaniom. Na przykład zauważamy taki trend, że wiele osób przeprowadza się do Lublina z miejscowości ościennych. Kiedyś kupili lub pobudowali tam domy, a teraz wracają do miasta. Z różnych powodów. Na przykład mają dzieci w wieku szkolnym i chcą mieszkać w Lublinie, bo łatwiej jest im tu funkcjonować. Odpadają chociażby uciążliwe dojazdy dzieci do szkół czy na zajęcia dodatkowe.

Zupełnie inny jest rynek w Lublinie a zupełnie inny w Chełmie, gdzie wybudowaliśmy – chyba pierwsi od 30 lat – duże osiedle liczące 180 mieszkań.

Tam z kolei zauważyliśmy tendencję, że osoby pochodzące z Chełma, które dziś na przykład mieszkają w Warszawie, kupują mieszkania dla swoich rodziców.

Chcą zadbać w ten sposób o rodziców?

Tak, a spowodowane jest to tym, że w Chełmie są głównie 5-kondygnacyjne bloki, a kiedy je stawiano, nie budowano w nich wind. Dla osoby w podeszłym wieku mieszkanie na 4 piętrze bez widny jest męczące. A nasze budynki, choć mają one tam tylko trzy piętra, od samego początku były projektowane z windami.

Poza tym zawsze lepiej jest mieszkać w nowym bloku niż w takim, który ma kilkadziesiąt lat.

Widzę, że z chełmskiej inwestycji jest pan zadowolony.

Bo to nasz duży sukces. Kiedy się zdecydowaliśmy na tę inwestycję, wszyscy wokół pukali się w głowę. Mówili, że przecież nie bez powodu tam się nie buduje, że z Chełma w ostatnich latach wyjechało mnóstwo ludzi. My jednak postawiliśmy tam osiedle, a mieszkania nie są w wygórowanych cenach.

Właśnie. Był czas, kiedy firmy deweloperskie skupiały się na metropoliach i nie budowało się mieszkań w mniejszych i średnich miastach. To się zmieniło?

Zauważyliśmy te braki mieszkaniowe i stąd nasze inwestycje w Legnicy czy Dęblinie. Teraz zaczynamy w Kraśniku, gdzie oprócz spółdzielni mieszkaniowej, nikt nie budował. A my stawiamy tam 80 mieszkań w dwóch blokach.

I już mogę powiedzieć, że mamy bardzo dużo rezerwacji. Dopinamy też inwestycję w Nisku i tam też, oprócz może jednego bloku, od 30 lat się nie budowało.

To znaczy, że będą kolejne inwestycje w takich miastach jak Chełm czy Kraśnik?

Tak. Mamy już plany. Chcemy po prostu odpowiadać na potrzeby mieszkańców, a wielu z nich chce mieszkać na nowym eleganckim osiedlu z udogodnieniami.

Przestrzeń

Patrząc na państwa ofertę widzę, że różnicujecie też propozycje mieszkaniowe w samym Lublinie.

To z jednej strony nasz wybór biznesowy, z drugiej strony wymaganie rynku. Pamiętam, jak cztery lata temu zaczęliśmy budować przyjemne osiedle na Nowym Świecie.

Okolica trochę zaniedbana.

Wtedy tak, ale takie inwestycje jak nasza ją zmieniają. Świadomie zmieniliśmy podejście do tej inwestycji, także jeśli chodzi o cenę mieszkań.

I to też się udało.

Dobrych parę lat temu dla klienta w Lublinie właściwie liczyło się to, żeby mieszkanie po prostu było. Kupowali praktycznie wszystko, ale dziś – mam wrażenie – klient decydując się na mieszkanie, bierze pod uwagę znacznie więcej czynników. Jakich?

Świadomość się bardzo zmieniła i to dobrze.

Klienci zwracają uwagę na takie rzeczy, jak zagospodarowanie najbliższego terenu?

Dziś to bardzo ważne. Nie tylko dla klientów, dla mnie osobiście też. Już na etapie projektowania zwracam uwagę, żeby budynek nie zajmował całego terenu, jaki mamy do dyspozycji.

Nie posuwacie się z budową do ostatniego możliwego centymetra, żeby mieszkańcom zapewnić przestrzeń i komfort?

Dokładnie. Musimy jednocześnie pilnować, aby zostały spełnione wszelkie normy. Biznesowo, można powiedzieć, nie zawsze jest to rozsądne, ale są jednak rzeczy ważniejsze.

Nie jest rozsądne?

Jeśli mamy możliwość postawienia bloku o szerokości 16-18 metrów, a stawiamy mający 12 metrów to oznacza, że świadomie rezygnujemy z np. dwóch mniejszych mieszkań. Ale w tym przypadku zależy nam na czymś zupełnie innym a mianowicie na tym, że w każdym mieszkaniu (oprócz kawalerek) mamy okna na dwie lub trzy strony świata. Podoba mi się, że klienci mają świadomość przestrzeni wokół. Jestem przeciwnikiem wyciskania z działki wszystkiego, co można. Proszę zobaczyć, jak zorganizowaliśmy Nowy Świat – są tam przestrzenie, odległości, plac zabaw. I każde mieszkanie jest narożne lub na przestrzał. Nie ma ślepych, ciemnych.

Lokalizacja też ma znaczenie? Nie budujecie w szczerym polu.

Nie robimy tak i dowodem na to jest nasza największa jednostkowa inwestycja, czyli ta przy ul. Garbarskiej.

Lublin Panorama

Mówimy o osiedlu Panorama?

To bardzo blisko centrum, znakomita lokalizacja, bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum. Budujemy na wzniesieniu, a z najwyższych mieszkań jest świetny widok na Stare Miasto. Stąd w ogóle nazwa – Panorama.

W tym miejscu też mogliśmy dużo bardziej zagęścić teren, ale mieszkańcom chcemy dać przestrzeń, oddech. Budujemy punktowce i niemal każde mieszkanie jest narożne.

Panorama jest wyjątkowa jeszcze pod jednym względem. Chodzi o technologię budowy.

To pierwsze po tej stronie Wisły takie osiedle budowane w technologii wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych.

Wyjaśnijmy od razu, co to oznacza?

Wielkogabarytowe elementy prefabrykowane to trójwarstwowe ściany, gdzie elementem konstrukcji jest zbrojony beton i na etapie produkcji uzbraja się elementy w instalacje, okna, a także maluje się ściany od strony zewnętrznej. Produkcja elementów konstrukcyjnych pod dachem pozwala na ciągłą kontrolę jakości i uniknięcie usterek pojawiających się podczas tradycyjnej budowy.

Musimy jednak uczulić, żeby tej technologii nie mylić z wielką płytą, do której ktoś może być zrażony.

Sama koncepcja wielkiej płyty nie była zła, zaczynało się projektowanie od urbanistyki, projektowało się przestrzenie wspólne, a także, co jest bardzo istotne i o czym wcześniej wspominałem, szerokość budynków była w większości 12 metrów. Zła była w większości jakość wykonania oraz to, że wówczas były zupełnie inne normy odnośnie np. akustyki czy izolacyjności. W naszym projekcie mamy wszystkie zalety a wady zostały wyeliminowane. Dzisiaj udział tej technologii w budownictwie wielorodzinnym na zachodzie stanowi większość. Jestem z tego projektu dumny. Udało nam się go zakontraktować wspólnie z firmą Pekabex. Część elementów wykonuje się też w naszej fabryce Technobeton. Co więcej model biznesowy Panoramy zakłada, że inwestycja nie jest finansowana z pieniędzy klientów.

To będzie ekspresowa budowa. Stare budynki zaczęliśmy wyburzać miesiąc temu. Już mamy zrobioną połowę wykopu, do końca roku sześć budynków będzie zaawansowanych w 80 procentach. Jestem przekonany, że jak klient zobaczy efekt finalny nie będzie miał wątpliwości, czy zamieszkać w Panoramie. Bardzo przyłożyliśmy się do procesu projektowania, co trwa już rok.

Faktycznie budowa ma być ekspresowa. Sądzi pan, że teraz po TTS po tę metodę sięgną inne lubelskie firmy?

Z tego co wiem, wiele z nich rozważało taki krok. Żadna się nie zdecydowała. Być może tylko my mamy taką determinację i być może taką wiedzę.

Mieszkania na osiedlu Panorama są już w sprzedaży?

Tak i też wprowadziliśmy nowość w tej kwestii. Na naszej stronie internetowej można zarezerwować mieszkanie online. Wpłaca się wówczas 1 tys. zł i w ciągu dwóch tygodni klient powinien przyjść do biura, aby dokonać formalności. Może też zrezygnować, wtedy odzyska wpłacone pieniądze.

Każdemu przedsiębiorstwu przyświeca jakaś misja, ale jak określiłby Pan misję TTS Development?

Powiedziałbym nieprawdę, gdybym zaprzeczył, że celem każdej firmy jest przynoszenie zysku. Ale zaczynając jakiś projekt nigdy nie nastawiam się na maksymalizację zysku. Chcemy być inaczej postrzegani. Naszą cechą jest też to, że nie boimy się ryzyka, którego nie podjąłby się inny deweloper.