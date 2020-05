Wspierajmysię i dajmy dzieciom siłę. Skende, Ikea, Retail oraz Ikano Bank Oddział w Polsce wspierają Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Epidemia koronawirusa dotyka wszystkich, lecz grupą szczególnie narażoną na długofalowe efekty pandemii są dzieci – zwłaszcza te, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej. Każdego dnia konsultanci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odbierają około 300 telefonów. Część z nich to rozmowy ratujące życie. Podczas kwarantanny przemoc domowa eskaluje. Niepewność, brak poczucia kontroli i przymusowa izolacja mogą wywołać agresję, którą najłatwiej wyładować na najbardziej bezbronnych – dzieciach. Ofiary tej przemocy nie zawsze mają dokąd uciec, a telefon zaufania to dla nich często ostatnia deska ratunku.

– Stan epidemii wprowadził w życie dzieci i młodzieży nagłą i drastyczną zmianę.

Z dnia na dzień przestały chodzić do przedszkola czy szkoły, nie widują kolegów

i praktycznie nie wychodzą na zewnątrz. Niemal cały czas spędzają w swoich domach, które nie dla wszystkich są bezpieczną i ciepłą przystanią. Ten czas jest szczególnie trudny dla dzieci doświadczających przemocy i złego traktowania. W okresie izolacji podejmujemy rekordową liczbę interwencji w dramatycznych sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie lub życie młodych ludzi – mówi Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zapewnia pomoc telefoniczną najmłodszym i nastolatkom w trudnych sytuacjach życiowych, a także dorosłym – rodzicom i profesjonalistom pracującym z dziećmi. Przez ponad 11 lat działania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 konsultanci Fundacji odebrali ponad 1 240 000 telefonów. Każdego dnia podejmują interwencje ratujące zdrowie lub życie dzwoniących. Fundacja prowadzi także Centra Pomocy Dzieciom, które zapewniają najmłodszym kompleksowe wsparcie. Oferta pomocowa jest całkowicie bezpłatna.

Grupa Ingka (obejmująca m.in. Ingka Centres, w tym SKENDE Shopping oraz IKEA Retail Polska) w ramach wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zorganizuje dwa wyjątkowe wydarzenia. Do niedawna koncerty były zwyczajnym elementem naszej codzienności, obecnie mamy okazję, aby odkrywać je na nowo. Dlatego SKENDE oraz pozostałe centra handlowe należące do Ingka Centres w Polsce, w ramach działań pod hasłem #WSPIERAJMYSIĘ, zapraszają na koncerty online na żywo, podczas których wystąpią Roksana Węgiel oraz zespół Blue Café. Oba koncerty transmitowane będą na profilu SKENDE oraz pozostałych centrów handlowych Grupy Ingka w serwisie społecznościowych Facebook. W czwartek, 14 maja o godzinie 19.00, rozpocznie się koncert zespołu Blue Café. Dzień później, w piątek, 15 maja o tej samej godzinie, wystąpi Roksana Węgiel.

– Koncert online to świetna okazja, by chociaż na chwilę zapomnieć o rzeczywistości. Ale jednocześnie powinniśmy pamiętać o dzieciach, które mają trudną sytuację rodzinną. Cieszę się, że mogę moim występem wspierać młode osoby i zachęcam wszystkich do wspólnego pomagania. Wierzę, że razem mamy ogromną moc – mówi Roksana Węgiel, artystka, która zaangażowała się w działania Ingka Centres.

Dominika Gawęda i Paweł Rurak- Sokal zespół Blue Café, dodają:

Zapraszamy wszystkich do wysłuchania naszego koncertu. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ proponujemy słuchaczom spotkanie z naszą muzyką

w przestrzeni wirtualnej. Spędźmy ten czas wspólnie i pomóżmy potrzebującym dzieciom!

W trakcie koncertów trwać będzie zbiórka środków finansowych na wsparcie telefonu zaufania Fundacji. Widzowie będą zachęcani do dokonywania wpłat na konto organizacji. Każda zebrana złotówka pozwoli na zapewnienie ciągłego funkcjonowania linii pomocowej. Celem jest uzbieranie kwoty 100 000 złotych, która pozwoli odebrać 10 000 połączeń od dzieci w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

– Od wielu lat misją firm z Grupy Ingka jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi. W dobie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa czynnie włączamy się w pomoc najbardziej potrzebującym. Wśród nich grupą szczególnie narażoną na efekty pandemii są dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej. Dlatego, jako Grupa Ingka w Polsce, chcemy podejmować długofalowe działania, zmierzające do poprawy kondycji psychicznej i emocjonalnej dzieci w czasie epidemii, a także po jej oficjalnym zakończeniu. Skutki obecnej sytuacji na pewno odczuwane będą przez wiele miesięcy – mówi Dagmara Pozowska, Deputy Operations Manager z Ingka Centres Poland.

Koncert online to tylko jeden z filarów kompleksowej pomocy, jakiej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielą Ingka Centres, IKEA Retail Polska oraz Ikano Bank Oddział w Polsce. W sumie wsparcie na rzecz funkcjonowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrów Pomocy Dzieciom prowadzonym przez Fundację osiągną wartość 175 000 zł.

Aby wziąć udział w wyjątkowym koncercie Roksany Węgiel i Blue Café, należy 14 maja i 15 maja o godzinie 19:00 odwiedzić wydarzenie:

