Karolina Walas to mieszkanka gminy Adamów w powiecie zamojskim. 24 listopada rano wyszła z domu i pojechała do szkoły w Zamościu.

– Po zajęciach lekcyjnych udała się na praktyki. Do domu miała wrócić tego samego dnia około godziny 18. Do chwili obecnej nie dotarła jednak do miejsca zamieszkania. Nie nawiązała również kontaktu z rodziną – podaje policja.

Rysopis Karoliny Walas:

Wzrost 165 centymetrów, szczupła budowa ciała, włosy ciemnobrązowe, proste do ramion.

Ubiór: wychodząc z domu, ubrana była w białą pikowaną kurtkę z kapturem, czarne dresowe spodnie oraz ciemne sportowe buty.

– Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu. Informacje można przekazywać (również anonimowo), dzwoniąc na numery: 47 815 13 38, 47 815 19 00 lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112. W sprawie zaginięcia Karoliny Walas można także kontaktować się z najbliższą jednostką policji – apeluje policja.