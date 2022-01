Policjanci użyli paralizatora, ale desperat zdążył dźgnąć się nożem w szyję. Wykrwawił się

– Trwają przesłuchania świadków, prowadzone są też inne czynności, które mają pomóc w wyjaśnieniu sprawy – mówi Agnieszka Konstantynowicz, szefowa Prokuratury Rejonowej w Zamościu. – Oczekujemy na opinię biegłych lekarzy, dotyczącą przyczyny zgonu 43-latka. Dopiero po jej otrzymaniu zapadną decyzje, dotyczące dalszego biegu postępowania.

Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 151 Kodeksu Karnego. Mówi on o pomocy w popełnieniu samobójstwa. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Sprawa dotyczy wydarzeń, do których doszło 12 grudnia w jednej z miejscowości w gm. Szczebrzeszyn. Policjanci dostali zgłoszenie dotyczące 43-latka, który groził popełnieniem samobójstwa. Ranił się nożem. Później wciąż trzymając nóż groził, że odbierze sobie życie. Na miejsce wysłano patrol ze Szczebrzeszyna.

– Po chwili na miejsce interwencji zostali skierowani kolejni funkcjonariusze, w tym policyjny zespół negocjatorów oraz załoga karetki pogotowia. Pomimo wielu prób mężczyzna nie podjął negocjacji, nie odkładał noża i groził odebraniem sobie życia. Reagował agresywnie na obce osoby i był coraz bardziej zdesperowany – mówi st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik zamojskiej policji.

Mundurowi postanowili użyć paralizatora. Jak zapewnia policja, 43-latek został trafiony elektrodami.

– Po użyciu paralizatora mężczyzna upadł na podłogę, jednak wcześniej zdołał ugodzić się nożem w okolice szyi – dodaje Dorota Krukowska-Bubiło.

Policjanci rozpoczęli reanimację, ale rana była zbyt poważna. Mężczyzna wykrwawił się. W ramach prokuratorskiego śledztwa badane będzie m. in. wykorzystanie paralizatora.

– Urządzenie było wyposażone w kamerę. Będziemy analizować nagranie – zapowiada prokurator Konstantynowicz.

Przebieg interwencji badają również sami policjanci. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.