Co warto wiedzieć o nowym ,,koledze“ – ekspresie do kawy – w biurze?

Na co zwrócić uwagę, aby nowy kolega – ekspres do kawy – zyskał sympatię w grupie?

Liczba pracowników

Im więcej pracowników, tym więsze obciążenie i większe wymagania wobec ekspresu do kawy. Przed zakupem trzeba oszacować, ile i jakie kawy mają być codziennie przygotowywane. To pozwoli ustalić główne kryterium co do typu i wielkości ekspresu. Trzeba też pamiętać o gościach – pewnie ich też trzeba będzie częstować kawą.

Rada nr 1:

Jeśli w biurze pracuje niewiele osób i nie ma wielu odwiedzających – wystarczy zwykły, ale dobrej jakości ekspres automatyczny z młynkiem lub kapsułkowy.

Jeśli w biurze wypija się duże ilości kawy, a do tego częstuje się nią wielu gości – rekomendowane są automatyczne ekspresy do kawy z przeznaczeniem do biur, czyli mocniejsze i z większymi pojemnikami na wodę i kawę ziarnistą. Jeśli firma jest naprawdę duża, to być może potrzebny będzie ekspres vendingowy z przyłączeniem do wodociągu.

Właściwoście techniczne i obsługa

Czy łatwo jest korzystać z ekspresu do kawy? Czy jego czyszczenie jest proste? Jaka jest pojemność zbiorników? Ekspres do biura powinien być jak najprostszy w użyciu, wymagający jak najmniej zabiegów konserwacyjnych i oczywiście powinien zaspokajać potrzeby pracowników. Z tego powodu należy wybierać ekspresy oznaczone przez producentu jako do użytku biurowego.

Rada nr 2:

Łatwa konserwacja – trzeba wybierać ekspresy z automatycznym programem czyszczenia i odkamieniania. Oczywiście są też czynności, które trzeba wykonywać samemu, jak opróżnianie pojemnika na fusy, ale automatyczne funkcje znacznie ułatwiają proces czyszczenia systemów urządzenia.

Moc i pojemność zbiorników – ekspresy do biur mają większą moc, ponieważ muszą przygotowywać większe ilości kawy w krótkim czasie. Do niedużego biura wystarczy ekspres o mocy 1000–1500 W, ale do większego – musi być powyżej 1500 W. Wielkość pojemników może być bardzo różna, albo nawet ekspres może mieć bezpośrednie podłączenie do sieci wodociągowej.

Rodzaje kawowych napojów

Każdy miłośnik kawy ma inne wymagania co do tego, jaka powinna ona być. Dlatego pierwszym krokiem do zadowolenia gustów jest zadbanie o to, aby w ekspresie znalazła się dobra kawa wysokiej jakości. A co robić, jeśli jedni preferują kawy czarne, a inni z mlekiemi, jak latte lub cappuccino? Odpowiedź jest dość prosta, bo automatyczny ekspres do kawy z wbudowanym młynkiem sam zmieli potrzebną ilość ziaren i przygotuje żądany napój, tylko za jednym przyciskiem. Dla tego typu aparatów trudno jest znaleźć alteratywę. Natomiast jeśli ekspres ma przygotowywać tylko kawy czarne, jak espresso, wybór jest znacznie większy (i często niższa cena).

Rada nr 3:

Jeśli potrzeba ekspresu do kawy z systemem mleka – mleko to produkt szybko się psujący, dlatego trzeba zwrócić uwagę na sposób jego pobierania przez ekspres oraz sposób czyszczenia systemu mleka. Bardzo pomocne będą tu automatyczne funkcje płukania i czyszczenia.

Ekspres do kawy – tak w biurze, jak i w domu – pomaga stworzyć miłą atmosferę, w której przyjemnie się przebywa. Jest to jeden ze sposobów na okazanie zainteresowania i uprzyjemnienia codzienności. Dlatego nie dziwi fakt, że jest to dobra inwestucja, która zacieśnia więzi w grupie i podnosi efektywność pracy.