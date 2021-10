Faktoring – kompendium wiedzy o usłudze faktoringowej

Co to jest i jak działa faktoring?

Faktoring to ciesząca się z roku na rok coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców usługa finansowa. Jak podaje Polski Związek Faktorów, w II kwartale 2021 r. obroty firm faktoringowych zrzeszonych w tej organizacji wynosiły 167,4 mld zł. Dla porównania w II kwartale 2017 r. były one o niemal połowę niższe – wynosiły 85,8 mld zł. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego faktoring online znajduje uznanie coraz większej liczby przedsiębiorców, trzeba wiedzieć, w jaki sposób pomaga on funkcjonować firmom na rynku.

Prowadzisz firmę i swoim klientom wystawiasz faktury z 30, 60 czy nawet 120-dniowym terminem płatności? Z pewnością przyznasz, że jest to uciążliwe – nie masz dostępu do środków i musisz korzystać np. z kredytu obrotowego. Faktoring niweluje niedogodności wynikające z kredytu kupieckiego – dzięki faktoringowi pieniądze za dostarczony towar czy zrealizowaną usługę otrzymujesz niemal natychmiast. Odmrażając środki z faktur, możesz rozwijać firmę, bez konieczności sięgania po inne instrumenty finansowe.

Strony umowy i rodzaje faktoringu

Umowę faktoringu podpisują między sobą dwa podmioty – Ty (przedsiębiorca) i firma faktoringowa. Specjalistyczne terminy to odpowiednio faktorant i faktor. Jest też trzeci podmiot, który nie jest jednak stroną umowy – Twój klient, któremu wystawiłeś fakturę i który ma obowiązek zapłacić wskazaną na niej kwotę.

Jeżeli chcesz skorzystać z faktoringu, możesz wybierać wśród jego kilku dostępnych typów. Rodzaje tej usługi rozróżnia się, uwzględniając m.in.:

Ryzyko niewypłacalności Twojego klienta. W ten sposób faktoring dzieli się na pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem). Drugi jest popularniejszy – w razie gdyby Twój klient nie zapłacił, będziesz musiał oddać otrzymaną zaliczkę.

Charakter zobowiązania. Przykładem może być faktoring dłużny (odwrócony). W tym modelu faktor pokrywa Twoje zobowiązania wobec kontrahentów, a Ty otrzymujesz czas, aby zgromadzić środki.

Zakres współpracy. Możesz przekazywać firmie faktoringowej pojedyncze (faktoring pojedynczy) lub wszystkie faktury (faktoring globalny).

Który rodzaj faktoringu jest najlepszy? To kwestia indywidualna. Jednak możliwość wyboru między kilkoma modelami współpracy sprawia, że znajdziesz rozwiązanie optymalne dla swojej firmy.

Czy zawsze trzeba o faktoringu informować klientów?

Niekoniecznie. To zależy od umowy między Tobą a firmą faktoringową. Jeżeli spojrzeć na regulacje prawne, to faktoring należy do grupy umów nienazwanych. Jako wierzyciel możesz przenieść przysługującą Ci wierzytelność na osobę trzecią, zatem również na firmę faktoringową. W tym zakresie masz jednak dwie możliwości – możesz zdecydować się na:

Faktoring jawny (otwarty). Wymaga on poinformowania klienta, któremu wystawiłeś fakturę, o korzystaniu z faktoringu. Powodem jest konstrukcja umowy – Twój klient będzie musiał zapłacić należność wynikającą z faktury bezpośrednio na konto faktora.

Faktoring tajny (ukryty). Decydując się na ten rodzaj faktoringu, nie będziesz musiał informować klienta o współpracy z firmą faktoringową. Jednocześnie dojdą Ci dodatkowe obowiązki – otrzymaną płatność będziesz musiał przekazać na rachunek bankowy faktora.

Który model faktoringu jest popularniejszy? Zdecydowanie drugi. Wiele firm nie chce informować swoich klientów o faktoringu. Czasem dyskrecja podyktowana jest też innymi czynnikami.

Jak faktoring wpływa na finanse firmy?

Faktoring zapewnia firmie dostęp do środków, które – zgodnie z fakturą – otrzymałaby ona dopiero za 30, 60 czy nawet 120 dni. Jeżeli Twoją główną bolączką są właśnie długie terminy płatności, to faktoring jest atrakcyjną alternatywą np. dla pożyczki. Ma on przy tym tę zaletę, że nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową firmy – w razie konieczności będziesz mógł ubiegać się o finansowanie z banku.

Nieprzypadkowo faktoring jest postrzegany głównie przez pryzmat finansów. Jednocześnie dostęp do środków, z których może być finansowana bieżąca działalność firmy, wpływa korzystnie również na jej wizerunek w branży. Dzięki temu, że nie będziesz miał problemów z płynnością, będziesz mógł terminowo spłacać swoje zobowiązania – zyskasz wizerunek solidnego kontrahenta. To może korzystnie przełożyć się na wzmożone zainteresowanie Twoja ofertą.

Wiedząc, że pieniądze otrzymasz tuż po wystawieniu faktury, łatwiej będzie Ci też zarządzać środkami. W rezultacie będziesz mógł planować dalszy rozwój swojej firmy bez obaw, że opóźnienia w płatnościach spowodują poważne kłopoty.