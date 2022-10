Gdzie zamontować pompy ciepła w Lublinie?

Rodzaje pomp ciepła

Powietrzna pompa ciepła Velit to nie jedyna opcja, jaką można znaleźć dzisiaj na rynku. Innymi pompami ciepła, jakie można zastosować obok powietrznej pompy ciepła, jest pompa wodna oraz pompa gruntowa. Przy doborze pompy ciepła trzeba kierować się nie tylko indywidualnymi kwestiami, jak kwestie finansowe, ale również możliwościami, w tym rodzajem budynku i wielkością działki. Niektóre z pomp ciepła będą miały bowiem większe wymagania techniczne od innych.

Pompa ciepła - jak działa?

Zasada działania pompy ciepła zależy od jej rodzaju - inaczej będą działać powietrzne pompy ciepła, inny będzie też taki montaż pompy ciepła niż w przypadku wersji wodnej czy gruntowej. Pompę ciepła i jej działanie można krótko scharakteryzować: to urządzenie, którego praca polega na wymuszaniu przepływu prądu powietrza z miejsca, gdzie jest niższa temperatura do miejsca, gdzie temperatura jest wyższa. Chociaż zasada działania wszystkich pomp ciepła jest analogiczna, to jednak każdą pompę ciepła charakteryzuje nieco odmienna budowa. Pompy ciepła wykorzystują zjawiska fizyczne, związane ze sprężaniem i rozprężaniem gazów. Przy sprężaniu gazów automatycznie wzrasta ich temperatura własna, a kiedy się rozprężają, ta się od razu zmniejsza. Parujący gaz zabiera ciepło z otoczenia, a następnie skraplając się, przekazuje je wprost do pozostałej części instalacji. Dzięki temu prostemu procesowi pompy ciepła zapewniają optymalne warunki mieszkańcom nowoczesnych i modernizowanych nieruchomości.

Najważniejsze parametry charakteryzujące dobrą pompę ciepła

Pompy ciepła określane są głównie i klasyfikowane jakościowo ze względu na dwa podstawowe parametry. Są to: COP oraz SCOP. W przypadku pierwszego z nich mowa jest o stosunku ilości ciepła do ilości energii, jaką pompa ciepła zużywa podczas pracy. Natomiast drugi współczynnik, SCOP, jeśli idzie o pompy ciepła, odpowiada za wskazanie stosunku między energią niezbędną do ogrzania danej nieruchomości do ilości zużytego przez urządzenie prądu w danym sezonie grzewczym.

Działanie pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła jest jednym z najchętniej wybieranych rodzajów do ogrzewania czy dogrzewania prywatnych domów podczas sezonu zimowego, jako wsparcie dla tradycyjnych sposobów ogrzewania. Montaż pomp ciepła powietrznych jest mało kosztowne, a także mało inwazyjne, jeśli chodzi o teren oraz sam budynek. Urządzenie wykorzystuje powietrze zasysane z zewnątrz. Można je jednak traktować jako wsparcie dla innego systemu źródła ciepła. Dedykowane jest pod ogrzewanie podłogowe, czyli system niskotemperaturowy.

Jak wykorzystać pompę ciepła?

Poza ogrzewaniem podłogowym, pompą ciepła można dogrzewać pomieszczenia, można ją też połączyć z wentylacją mechaniczną. Można z jej pomocą mieć też ciepłą wodę użytkową. Co więcej, pompa powietrzna często wybierana jest też pod panele fotowoltaiczne dla zwiększenia oszczędności.

Zalety związane z montażem pompy ciepła

Pompę można wykorzystać pod ogrzewanie domu, obniżając wysokość rachunków, można je też podłączyć pod instalację fotowoltaiczną. Urządzenie korzysta ze źródeł odnawialnych, dlatego można mówić o uzyskaniu dofinansowania. Można też starać się o otrzymanie ulgi termomodernizacyjnej na modernizację budynku. Zaletą jest też czyste powietrze, niezależnie od tego, jaka jest moc urządzenia. W lecie może dzięki podłączonej rekuperacji służyć do chłodzenia domu, generuje więc nie tylko ciepło.

Jak przebiega montaż pompy ciepła i jakie wymogi musi spełniać budynek?

Kompleksowe usługi w zakresie montażu pompy ciepła wymaga trzech elementów: zainstalowania nie tylko samej pompy, ale też układu hydraulicznego, zlokalizowanego między urządzeniem a rozdzielaczem oraz system centralnego ogrzewania. Sam montaż jest mało inwazyjny i nie wymaga ogromnych prac remontowych, dlatego można ją zainstalować nawet w gotowym, a jedynie modernizowanym budynku. Dom, w którym ma działać pompa, musi spełnia kryteria techniczne i standardy nowoczesnego budownictwa energooszczędnego. Każdy budynek musi być tratowany indywidualnie i tak też mieć dobrany zarówno sprzęt, jak i projekt.

Komu warto zlecić profesjonalny montaż?

Najbezpieczniej jest znaleźć firmę oferującą profesjonalne podejście do swoich klientów i mającą określony schemat działania. W rozsądnej cenie zyskujesz wtedy fachowe doradztwo, dobór urządzenia oraz stworzenie projektu. Często w równie atrakcyjnej cenie zyskujesz montaż na miejscu oraz regularny serwis urządzeń. To najlepsza opcja na ekologiczne ciepło w domu dzięki sprawnej i przeprowadzonej poprawnie instalacji.