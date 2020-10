Gratisy w sklepie internetowym czyli jak dbając o klienta zadbać o siebie

Jeżeli chcemy, aby klienci do nas wracali, musimy przyjrzeć się nieco całemu procesowi sprzedaży i dobrze zastanowić się jak prowadzić sklep internetowy. Po pierwsze - dbajmy o kontakt z klientem. Jeszcze przed etapem sprzedaży właściwej pojawia się ogólna opinia klienta o wybranym sprzedawcy. W naszym najlepszym interesie leży, aby pierwsze wrażenie było jednocześnie dobrym wrażeniem! Krótka wymiana zdań przez telefon lub przez e-mail powinna przebiegać w miłej i profesjonalnej atmosferze, sprzedający powinien również zadbać, aby klient był usatysfakcjonowany rozmową.

Spersonalizowane gratisy w sprzedaży online

Jeżeli transakcja przebiegła pomyślnie, czas na naszą inicjatywę! Zdajmy sobie sprawę jak ważne dla konsumentów są gesty mówiące: "nie jesteś kolejnym numerkiem na liście, nie jesteś bezimienny, jesteś moim klientem i cieszę się, że wybrałeś mój sklep online, dziękuję!" Brzmi naiwnie? Może odrobinę, ale przyznajmy szczerze - czy paczka ze sklepu internetowego, którą odebraliśmy w zeszłym tygodniu z dołączoną karteczką z napisem "Twoje kosmetyki zapakowała Magda, Miłego dnia :) !" nie wywołała uśmiechu na twarzy? Konkurencja nie śpi i prześciga się w wymyślaniu coraz to nowszych metod pozyskiwania i zatrzymywania przy sobie klientów, więc nie czas na rozmyślania typu "czy to aby nie głupie?"! Bierzmy się do roboty!

Zrób dobre wrażenie na kliencie swojego sklepu internetowego

To jaką formę obdarowywania naszych klientów wybierzemy zależy wyłącznie od naszej wyobraźni i zaradności. Możemy wykorzystać kupony rabatowe na kolejne zakupy w naszym sklepie, lub dołączyć do paczki towary, które z jakiegoś powodu zalegają nam w magazynie i nie generują zysków. Możemy też wrzucić do środka spersonalizowane kartki, jak te wspomniane w poprzednim akapicie lub bezpłatne próbki towarów. Zawsze używajmy gratisów jako bonusów - niespodzianek do zakupu już po sfinalizowaniu transakcji. Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia w połączeniu z pozostawieniem po sobie miłego odczucia gwarantuje sukces!

Ciekawe gadżety jako dodatki w paczce

Dlaczego klienci u jednych sprzedawców kupują regularnie, a u innych robią zakupy raz i nigdy nie wracają? Ponieważ nie czują się wystarczająco usatysfakcjonowani. W dzisiejszych czasach nie wystarczy zaoferowanie najkorzystniejszej ceny. Równie ważne są opinie krążące w internecie, dlatego warto wspomagać sprzedaż przy użyciu czegoś ekstra! Czegoś wyjątkowego, co wyróżni nas z tłumu! Dobrze więc pomyśleć o gadżetach reklamowych, które mogły by podczas codziennego użytkowania przypominać o naszej firmie. Drobiazgi takie jak kalendarzyki, magnesy na lodówkę, breloczki do kluczy, zawieszki na drzwi, długopisy, kubki czy pendrivy są przydatne, dlatego nie lądują w koszu tuż po ich otrzymaniu, a zostają z naszymi klientami na dłużej, oswajając ich z marką.

Rozdawanie gratisów w sklepie internetowym ma same zalety! Na przykład dorzucenie do paczki próbki towaru to łatwy sposób na naprowadzenie klienta na nowy produkt. Może on trafić do jego koszyka przy okazji kolejnych zakupów w naszym sklepie. Dołączenie odręcznie napisanych podziękowań za zakupy pokazuje, że firmę tworzą ludzie z krwi i kości, a każdy klient jest dla sklepu równie ważny. Kupon rabatowy to realna szansa na powrót klienta do naszego sklepu. Ważne, żeby kod był unikalny - inny dla każdego, wtedy stwarza wrażenie, że rabat jest przyznawany indywidualnie, tylko dla wybranych konsumentów. Kody rabatowe typu "RABAT5" nie są złym rozwiązaniem, jednak nie wyróżniają dostatecznie klienta i tym samym nie zachęcają do skorzystania z oferty.

Ciekawe opakowania produktów w sklepie online

Jak się okazuje, nie bez znaczenia jest także estetyczne, ciekawe i zaskakujące opakowanie produktu. Wypełnienie pustej przestrzeni dekoracyjnym papierem lub konfetti, dodatkowa torebka z nadrukowanym logo czy firmowa taśma pakunkowa podkreślają, że sprzedawca podchodzi do interesu profesjonalnie ale też kolokwialnie mówiąc nie idzie na masę. Oczywiście, szczelne i bezpieczne zapakowanie towaru jest niemniej ważne i w równym stopniu stanowi o pozytywnym odbiorze.

Powyższe wskazówki, w połączeniu z pozytywnym nastawieniem i odrobiną entuzjazmu, zapewnią powodzenie w kontaktach biznesowych. Czasem niewiele znaczy bardzo wiele, szczególnie gdy w grę wchodzi zadbanie o wizerunek swój oraz firmy. Używając gratisów mamy realny wpływ na prosperowanie naszej działalności. Mimo, że są tanie, przynoszą szereg korzyści i zjednują nam klientów. Dołączając do paczki drobiazg, którego odbiorcy się nie spodziewają miło ich zaskakujemy i w konsekwencji pozyskujemy lojalność klientów. Podsumowując, wręczajmy naszym klientom gratisy. Używajmy wyobraźni, a nie będziemy musieli długo czekać na rezultaty.