Jak dobrać listwy przypodłogowe do ukrytych drzwi?

Przygotowania do działania

Niektóre rzeczy wydają nam się logiczne dopiero wówczas, gdy o nich przeczytamy lub usłyszymy. Niby wszystko wiemy, ale czasami warto przypomnieć i uświadomić sobie pewnie podstawy. Na przykład to, że w przypadku dość grubych ukrytych drzwi trzeba się upewnić, że będą się one otwierać do wewnątrz. W przeciwnym razie wybrane przez Was listwy przypodłogowe uniemożliwią całkowite otwarcie skrzydła.

Aby uzyskać efekt całkowitego wtopienia drzwi w otoczenie, listwa powinna być identyczna jak na całej ścianie. Zalecamy wybór tych najcieńszych, by efekt był maksymalnie satysfakcjonujący. Jeśli zajdzie taka potrzeba, warto wyciąć w drzwiach szczelinę o głębokości listwy, by stworzyć jednolitą teksturę. Przed montażem listew koniecznie poświęćcie czas na dokładnie przestudiowanie instrukcji, a w razie wątpliwości zwróćcie się do fachowców w sklepie, w którym dokonaliście zakupu. Eksperci z Dekorplanet udostępniają porady na swojej stronie internetowej, ale są do Waszej dyspozycji również pod telefonem czy na wygodnym czacie.

Pora na aluminium

Najczęstszy wybór pada na listwy ze stali nierdzewnej oraz aluminiowe. Druga opcja ma wielu zwolenników ze względu na duży wybór nowoczesnych modeli. Użytkowników przyciąga też designerska kolorystyka - srebro i złoto dyskretnie podkreślają minimalistyczny charakter wnętrza i dodają mu luksusowego sznytu. Aluminiowe listwy przypodłogowe świetnie sprawdzają się też w loftowych i industrialnych wnętrzach. Te style cechują się surowością, a ukryte drzwi wyglądają zjawiskowo w betonowych ścianach. Surowe pomieszczenie warto przełamać srebrnymi listwami, które w połączeniu z całością będą wyglądać niezwykle oryginalnie. Aluminium jest odporne na wilgoć i uszkodzenia, a to bardzo ważne w takim miejscu, jakim są często używane drzwi. Z powodzeniem zmyjecie z nich wszelkie zanieczyszczenia. Dekorplanet zapewniają, że aluminiowe listwy firmy Creativa, których mają bardzo dużo w ofercie, są docinane ręczną piłką do metalu lub elektryczną o drobnych zębach, by ich nie poszarpać. Dzięki temu możecie mieć pewność, że zamawiacie produkt najwyższej jakości, wykonany z dbałością o każdy szczegół.

Szlachetna stal

Listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej są niezwykle odporne na uszkodzenia, wilgoć i zanieczyszczenia. Dlatego są często wybierane nie tylko przez osoby prywatne, ale wykorzystuje się je też w pomieszczeniach biurowych i nowoczesnych obiektach noclegowych. Ukryte drzwi w pokojach hotelowych pełnią kilka funkcji - oszczędzają miejsce i zaskakują minimalistycznym designem. Możecie je spotkać między innymi w nieszablonowych obiektach, takich jak domki na wodzie, gdzie ze względu na niewielką kubaturę, projektanci wnętrz muszą rozsądnie aranżować przestrzeń. Spójność drzwi ze ścianą podkreśla się oryginalnymi listwami przypodłogowymi, a wszyscy wiemy, że goście hotelowi nie zawsze są grzeczni… Stąd wybór stali nierdzewnej jako oryginalnego elementu dekoracyjnego. Te same zalety są przydatne również w domach. Tam, gdzie są dzieci, jest też beztroska zabawa, która czasami kończy się rozlaniem soczku albo przyklejaniem plasteliny w dziwnych i nieoczekiwanych miejscach. Stal nierdzewna jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości. Łączy w sobie niezwykłą trwałość i oryginalny design.

Najciekawsze modele listew znajdziecie na www.dekorplanet.pl.

Dla wymagających

Kolejnym pomysłem na sztukaterię do drzwi ukrytych są listwy przypodłogowe wpuszczane, zlicowane ze ścianą. Takie rozwiązanie gwarantuje stuprocentowe dopasowanie głębokości listwy do drzwi tak, że nie będzie ona wystawać nawet o ułamek milimetra. W ten sposób tworzy się gładka ściana, ale listwy wciąż tworzą estetyczny dekor. Dzięki tej koncepcji zyskujecie jeszcze więcej miejsca i możecie dosunąć meble i sprzęty bezpośrednio do ścian. Co ciekawe, zlicowane listwy możecie zastosować również z oświetleniem LEDowym, osiągając bardziej oryginalny efekt końcowy. Ich kolorystyka może być dopasowana do ściany lub drzwi, co też wygląda niezwykle pomysłowo. Są bardzo łatwe i szybkie w montażu, co pozwoli Wam zaoszczędzić cenny czas.