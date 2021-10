Kurs OWD - co to jest, co daje, ile kosztuje?

Wymagania wstępne - kto może przystąpić do kursu OWD?

Do kursu OWD mogą przystąpić osoby dorosłe oraz młodzież od 15. roku życia. Kandydat na kursanta musi wykazać się umiejętnością pływania (dowolnym stylem lub bezstylowo) na poziomie pozwalającym mu przepłynąć minimum 200 metrów bez płetw lub minimum 300 metrów w płetwach oraz umiejętnością leżenia na wodzie przez minimum 10 minut (kandydat może ruszać rękami i nogami, ale bez zmiany pozycji w wodzie). Ponadto każdy kursant powinien odznaczać się dobrą kondycją fizyczną oraz dobrym zdrowiem (bez przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania).

Jak wygląda i ile trwa kurs OWD?

Kursy OWD mogą być prowadzone w różnych trybach: weekendowo, wieczorowo lub w formie obozowej - wybierz tryb, który najbardziej Ci odpowiada. Każdy kurs OWD skład się z trzech standardowych części: zajęć teoretycznych, zajęć w basenie lub w wodach ograniczonych oraz zajęć na wodach otwartych. W zależności od trybu organizacji danego kursu oraz stopnia zaawansowania kursanta (posiadanie niektórych certyfikatów skraca kurs OWD) - szkolenie może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin.

Jakie uprawnienia da Ci certyfikat OWD?

Certyfikat OWD to dokument potwierdzający, że osiągnąłeś wiedzę i umiejętności pierwszego stopnia nurkowego. Certyfikat OWD uprawnia Cię do nurkowania na wodach otwartych, do głębokości 18 metrów z partnerem, bez instruktora. Uzyskanie pierwszego stopnia nurkowego otwiera Ci drzwi do kursów specjalistycznych, a w odpowiednim czasie - również do zaawansowanego kursu na drugi stopień nurkowy (AOWD).

Ile kosztuje kurs OWD?

Ceny kursów Open Water Diver mogą różnić się w zależności od wybranej szkoły nurkowej, jej zaplecza treningowego i odległości od bazy nurkowej oraz trybu, w jakim realizowane jest szkolenie. Większość szkół i organizacji nurkowych oferuje kursy OWD w cenach od 1500 do 2500 zł. Zwróć uwagę, czy wydanie certyfikatu jest wliczone w cenę kursu, czy będziesz musiał za nie dodatkowo zapłacić.

Ścieżki rozwoju nurka, czyli co możesz robić po kursie OWD

Ukończenie kursu OWD otwiera Ci możliwości do dalszego rozwoju i podnoszenia umiejętności.

Posiadając certyfikat OWD możesz przystąpić do kursu AOWD (Advanced Open Water Diver) pozwalającego na osiągnięcie drugiego stopnia nurkowego. To zaawansowane szkolenie, w ramach którego nurek pogłębia wiedzę teoretyczną oraz rozszerza swoje umiejętności. Certyfikat AOWD uprawnia nurka do nurkowania na głębokości do 30 metrów (z partnerem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach) oraz nurkowania z partnerem o niższych kwalifikacjach (w zakresie uprawnień partnera).

Chcesz sprawdzić jakie nurkowanie sprawi Ci najwięcej przyjemności? Po uzyskaniu certyfikatu OWD możesz wziąć udział w wybranych kursach specjalistycznych. To kursy wyposażające Cię w konkretne umiejętności, m.in:

nurkowanie głębokie (Deep Diving),

nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności (Night & Limited Visibility Diving),

nawigacja (Navigation Diving),

nurkowanie wrakowe (Wreck Diving),

nurkowanie z łodzi (Boat Diving),

nurkowanie podlodowe (Ice Diving).

Przygotuj się do kursu OWD w Deepspot!

Deepspot jest najgłębszym na świecie, wielostrefowym symulatorem nurkowym - nurkujesz bezpiecznie, pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Tutaj możesz zarówno zejść pod wodę po raz pierwszy, jak i zdobyć swój pierwszy certyfikat nurkowy! W Deepspot odbywają się pełnowartościowe szkolenia nurkowe! Kurs Deepspot Scuba wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności, dzięki którym zrealizujesz marzenie o zdobyciu pierwszego certyfikatu nurkowego (Indoor Diver SSI i/lub Referral Diver SSI) oraz skrócisz sobie drogę do certyfikatu OWD.

Certyfikat SSI Indoor Diver uprawnia do nurkowania do głębokości 18 metrów z partnerem w basenach (np. w Deepspot) i ogranicza kurs OWD do dwóch nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych (część teoretyczna i część basenowa są zaliczane z kursu Indoor Diver). Z kolei certyfikat SSI Referral Diver uprawnia do nurkowania do głębokości 5 metrów w wodach basenopodobnych (również w Deepspot) i ogranicza kurs OWD do czterech nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych (część teoretyczna i część basenowa są zaliczane z kursu Indoor Diver).

Chcesz nurkować bezpiecznie? Nurkuj regularnie, zawsze zgodnie z zasadami i stale podnoś swoje umiejętności. Rozszerzaj kompetencje na kursach specjalistycznych, a w odpowiednim momencie przystąp do kursu OWD, dzięki któremu zyskasz niezależność i możliwość dalszego rozwoju!