Pozycjonowanie stron - skuteczni marketing z Olsztyna

Profesjonalnie przeprowadzony audyt strony internetowej

Najważniejszą spośród cech dobrze wykonanego audytu będzie na pewno to, iż nie może on być przecież tak do końca darmowy. Zostanie to wyjaśnione po krótce w dalszych częściach artykułu. Sporo firm działających w zakresie szeroko rozumianego SEO kusi nas całkowicie darmowym audytem należących do nas witryn, niemniej jednak na ogół tego rodzaju audyt nie ma zbytniej wartości. Aby mogła być mowa o profesjonalnie przeprowadzonym audycie, trzeba poświęcić mu co najmniej 30 roboczych godzin. Automatyczny, a przy tym zbyt szybko przeprowadzony audyt nie będzie w stanie wygenerować zbyt wielu istotnych elementów.

Wdrażanie zupełnie nowej witryny internetowej albo też etap jej zaprojektowania

Niezwykle częstym przypadkiem jest to, iż firmy świadczące usługi w zakresie projektowania witryn internetowych pomimo tego, iż same są w stanie zaoferować nam działania SEO, tworzą dla nas witrynę, której szansa na zdobycie właściwej pozycji w wyszukiwarce jest niewielka. Dzieje się tak głównie z uwagi na brak jakiejkolwiek przystosowania witryny pod względem seo-marketingu, jeszcze na etapie jej projektowania. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy, czasochłonności takiego zadania, jak i wykorzystania niewiedzy swoich klientów.

Podczas przeprowadzania audytu w zakresie SEO jeszcze na etapie tworzenia projektu, można zaoszczędzić sporo swoich pieniędzy, ale też niewątpliwie czasu. Jeśli przyjmie się odpowiednie założenia na etapie tworzenia makiet każdej spośród stron (czyli na przykład utworzymy grupy dla wybranych słów kluczowych, które będą przyporządkowane do odpowiedniej witryny, copywriter będzie w stanie przygotować nam do tego dobrze zaprojektowane treści). Firma nie będzie musiała już zatem powracać w ogóle do takiego etapu. Mamy do czynienia na rynku z wieloma wdrożeniami stron internetowych, które mogą być przy tym bardzo ładne i estetycznie wyglądać, niemniej jednak są też przeważnie niezbyt mocne z uwagi na:

zbyt dużą wagę strony, która może wynosić nawet 20 mb, co spowalnia znacząco wczytywanie się jej na smartfonach,

brak zawartości w postaci treści,

brak optymalizacji pod wyszukiwarkę Google (nie ma nagłówków H1 i odpowiedniego nasycenia słowami kluczowymi).

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, agencja interaktywna powinna współpracować z pozycjonerem.

Zmiana w zakresie firmy, która wykonuje seo-marketing dla strony internetowej

Jeśli dojdzie do przejęcia usług w zakresie pozycjonowania witryn audyt pozostaje niezwykle istotny z wielu różnorodnych powodów. Na pewno algorytmy, które przynależne są do Google podlegają nierzadkim zmianom. To co działało na przykład w 2011 roku, nie musi wcale zadziałać w roku 2020, a nawet może oddziaływać zbyt szkodliwie. Warto również bardzo dobrze przyjrzeć się błędom, które popełniły poprzednie agencje. Dobrze wykonana analiza strony internetowej może mieć znaczący wpływ na zwiększenie się ruchu na stronie i ilości odwiedzających ją użytkowników.

Warto współpracować z firmą, która dokonuje na naszej stronie audytu, zastanowić się jakie mogą być cele długoterminowe, które postawione będą przed przedsiębiorstwem, które jak dotąd prowadziło działania o charakterze pozycjonerskim. Czy cele te zostały osiągnięte? Jeśli nie to z jakich powodów do tego doszło? W większości sytuacji brak osiągnięcia wcześniej postawionych sobie celów może wiązać się z tym, że budżet wybranego klienta był nieodpowiedni co do jego wymogów. Wystarczy sobie na przykład wyobrazić, iż Pan Jan Kowalski zajmował się prowadzeniem serwisu ogłoszeniowego w niewielkim mieście. Mając przygotowane około 12 tysięcy złotych na rok, chciałby, aby jego strona znajdowała się w top 3 w wynikach wyszukiwania. Będzie to oczywiście nieodpowiedni cel, jeśli wziąć pod uwagę budżet klienta i charakter posiadanego przez niego serwisu.

Chęć poprawy obecnej widoczności w wynikach wyszukiwarki Google

W przypadku, jeśli ma się do czynienia z już działającym na rynku serwisem internetowym, który generuje jakiś ruch, dobrze przeprowadzony audyt będzie mieć głównie za zadanie poprawić widoczność tejże witryny w Google.

Tutaj trzeba się skupiać głównie na aspektach w zakresie technologii serwisu, jak również na właściwym przeprowadzaniu analizy zastosowanych słów kluczowych, na które serwis był już widoczny wcześniej, albo mogłyby dopiero się stać. Nierzadko zdarzają się chwilę, w których serwis znajduje się na drugiej spośród podstron w wynikach wyszukiwarki Google o naprawdę małe zmiany wprowadzane w wypadku linkowania o charakterze zewnętrznym, albo struktury wybranej przez nas podstrony będą wystarczające zupełnie do pojawienia się w pierwszej dziesiątce.

Co będzie potrzebne celem przeprowadzenia jakiekolwiek audytu i ile będzie on właściwie trwał? Czas wykonania odpowiedniego audytu SEO zależy w dużej mierze od kompleksowości przeprowadzanego właśnie serwisu, zaś jego właściwe przygotowanie może potrwać nawet do 30 dni. Najważniejsze jest, aby dostępny był Search Console, czyli darmowe narzędzie udostępniane przez przedsiębiorstwo Google. Informacje, które można odczytać z Google Search Console to na przykład: informacje dotyczące ilości wyświetleń konkretnej strony w wynikach wyszukiwania,

ilości kliknięć w odnośniki, które mają za zadanie doprowadzić właśnie do naszej witryny,

frazy, na które nasza witryna pojawi się w wynikach wyszukiwania,

średnia pozycja zajmowana przez naszą stronę internetową.

Jakie części winny zostać zawarte w odpowiednim audycie SEO? Każdy spośród dobrze wykonanych audytów w zakresie działań SEO powinien zawierać w sobie kilka najbardziej istotnych części. Warto będzie dostarczyć klientowi kompleksowo wykonaną analizę co do tego, co dzieje się właściwie ze stroną internetową, nie zaś wyłącznie wybrane informacje.