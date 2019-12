Serwis konsularny – wygodne pośrednictwo wizowe?

1. Do jakich krajów wciąż potrzebujemy wizę?

2. Serwis konsularny – czy warto?

3. Wizy do USA – co po zniesieniu obowiązku wizowego?

Do jakich krajów wciąż potrzebujemy wizę?

Do wielu krajów możemy wjechać tylko za okazaniem paszportu. Pomimo tego do części z nich potrzebujemy uzyskać specjalne zezwolenie na przyjazd, czyli tak zwaną wizę. Można ją otrzymać między innymi w konsulatach.

O wizy ubiegają się przede wszystkim osoby, które chcą wjechać na teren Rosji, Arabii Saudyjskiej, Chin, Wietnamu, Kazachstanu, Australii, Indii, czy też Mongolii. Najczęściej są to wizy turystyczne, pracownicze, studenckie, ale także biznesowe i tranzytowe.

Serwis konsularny – czy warto?

Wiele osób, które wybierają się do kraju, gdzie obowiązują wizy, zastanawia się, czy wszystkie formalności wykonać samodzielnie, czy też zdać się na serwis doradztwa konsularnego. Jak się jednak okazuje, pośrednictwo wizowe może nieść ze sobą sporo korzyści, a także wygody.

Decydując się na serwis konsularny, mamy pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione za nas. Do nas należy tylko podpis na przygotowanych wcześniej dokumentach i odesłać je do pośrednictwa. Stamtąd są one dostarczane do urzędu lub do placówki konsularnej tak szybko, jak to tylko możliwe.

Przygotowane wizy są nam następnie odsyłane lub możemy je odebrać samodzielnie. Dzięki tak dużej prędkości zamówienia oraz zachowania prywatności naszych danych, pośrednictwo wizowe to pewny oraz wygodny wybór.

Wizy do USA – co po zniesieniu obowiązku wizowego?

Jesienią tego roku Polską obiegła informacja, że obowiązek posiadania wizy do USA został zniesiony przez obecnego prezydenta – Donalda Trumpa. Umożliwia to wjazd na teren Stanów bez potrzeby ubiegania się o zezwolenie. Jednak nie każdego to dotyczy.

Wiza do USA jest wciąż niezbędna dla osób, które planują swój pobyt dłuższy aniżeli 90 dni. O takie zaświadczenie będą musieli starać się również przyszli studenci oraz osoby, szukający zatrudnienia na terenie Stanów Zjednoczonych. Również ludzie z przeszłością kryminalną i po deportacji dotyczy ten obowiązek.

Dzisiaj, aby wjechać na teren USA, należy zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży – ESTA, na co najmniej 72 godziny przed wylotem. W przypadku odmowy należy niezwłocznie udać do konsulatu bądź do pośrednictwa wizowego.

Formalności związane z wizami mogą powodować wiele niepotrzebnego stresu. Żeby nie martwić się o swój wyjazd, warto wybrać pośrednictwo wizowe. Pomoże ono w dostarczeniu niezbędnych dokumentów na czas.

