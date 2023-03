Co może oznaczać ból głowy z lewej strony?

0 A A

Ból głowy z lewej strony nie jest specyficznym objawem, który łatwo przyporządkować do jednej choroby. O ile nie powtarza się często i nie jest wynikiem bezpośredniego urazu, można go zakwalifikować jako objawy stresu lub przemęczenia. Mimo to nie powinien być bagatelizowany, zwłaszcza jeśli jest intensywny, nawraca i zawsze odczuwany jest z tej samej strony. Ból lewej strony głowy może być symptomem m.in. chorób neurologicznych, migreny czy problemów okulistycznych.

