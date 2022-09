Odjazdowy weekend z motoryzacją – MOTO SESSION 2022

EKSTREMALNE POKAZY

Ekstremalne pokazy to nieodłączny element Moto Session. Drift samochodowy oraz motocyklowy, stunt motocyklowy i trial – to wszystko zobaczycie na placu zewnętrznym pomiędzy halami. Drifting to niezwykle widowiskowy sport motorowy, który cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie. W świat niecodziennej jazdy samochodem widzów zabierze ekipa Zala Drift i Mtuning. Chłopaki będą wprowadzać pojazdy w kontrolowane poślizgi, by po chwili równie efektownie wyprowadzić je na prostą. O tej dyscyplinie mówi się, że to „jazda figurowa samochodem”. Największą atrakcją dosłownie i w przenośni będzie Drift Truck prowadzony przez Grzegorza Mądrego (Madrex). Czymś zupełnie świeżym będzie również pokaz możliwości pojazdu używanego w motorsporcie zwanego crosscarem, za którego kierownicą zasiądzie Maciek Laskowski. Kaskaderskie wyczyny na motocyklu i popisową jazdę na jednym kole zaprezentuje niezawodna ekipa chłopaków z Level Hard.

WYJĄTKOWI GOŚCIE

Głównymi gośćmi wydarzenia będą takie osoby jak Adam Strzelecki i Sebastian ‘Kickster’ Kraszewski. Osobistości internetowe z motoryzacyjnego świata. Panowie wystąpią w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się na hali C zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Będzie to świetna okazja do wysłuchania ciekawej dyskusji, porozmawiania o motoryzacji, przybicia piątki i zrobienia zdjęcia ze swoimi ulubionymi twórcami.

NIEZWYKŁE POJAZDY

Moto Session to przede wszystkim wystawy nietuzinkowych samochodów i motocykli. Ponad dziesięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, kilkudziesięciu wystawców, prezentujących niezwykłe samochody. Na terenie lubelskiej hali targowej zaparkują wyjątkowe auta, których nie zobaczycie na co dzień. Nie zabraknie również pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zwiedzający będą mogli podziwiać m.in. takie modele jak: Dodge Viper, Ford Mustang Bullitt, BMW M4 Competition, Ford Ranger Raptor, Porsche 911 GT3 czy Ferrari California. Fani wyścigów zobaczą z bliska bolid wyścigowy Formuły 1. Dzięki uprzejmości Formula Drive na wydarzeniu pojawią się takie bolidy jak BMW Sauber czy Renault 2000.

STREFA LIFESTYLE

Motoryzacyjny lifestyle wypełni po brzegi halę A. Duża jej część będzie zapełniona ciekawymi projektami chłopaków z ekipy Level Hard. Znajdą się tu przeróżne atrakcje motoryzacyjne zarówno chłopaków, jak i ich gości. Chłopaki w swoim składzie mają kilkadziesiąt różnych pojazdów takich jak motocykle do stuntu, driftu, tor, supermoto, enduro oraz ciekawe projekty aut jak Dodge Challenger 6.4 scatpack, czy BMW m2 w niepowtarzalnej okleinie ratstyle, do tego znajdziecie tu również sprzęty do uprawiania offroadu typu Ford Ranger Raptor czy CanAm Maverick. Będzie również dostępny symulator jazdy na jednym kole, co oznacza, że przez chwilę będzie można poczuć się tak jak oni.

STREFA DETAILERSKA

Chcesz zobaczyć z bliska, jak pracują profesjonaliści z branży detailingu? Jak w ciągu kilku godzin zwykły samochód zamienia się w prawdziwy diament? W specjalnej strefie detailingu czekać na Ciebie będą najlepsi specjaliści z tej dziedziny. Swoją ofertę zaprezentują najwięksi producenci chemii, sprzętu, padów polerskich, kosmetyków oraz wszystkiego, co wpływa na spektakularny efekt wykonanej usługi. Oprócz tego będzie można zobaczyć profesjonalistów w akcji podczas specjalnych pokazów. Nie zabraknie również niezapomnianych wrażeń wizualnych i dźwiękowych, najnowszych trendów w stylistycznych modyfikacjach samochodów, niewiarygodnie mocnych silników, setek decybeli, czyli wszystkiego, co jest związane z car audio & tuning.

MOJE MOTO SESSION

Pokaż , co chowasz w garażu - zapraszamy również do wyjątkowej strefy MOJE MOTO SESSION. Odpaliliśmy zgłoszenia aby każdy, kto posiada ciekawe auto, motocykl bądź inny projekt związany z motoryzacją mógł go zaprezentować szerszej publiczności. Przewidziane są różne konkursy i nagrody. To wyjątkowa okazja do współtworzenia tego wydarzenia z nami. Zgłoszenia można wysyłać na adres: zgloszenia@motosession.pl, załączając opis pojazdu oraz 3 zdjęcia.

Moto Session

1-2 października 2022 | Sobota: godz. 12:00-20:00 | Niedziela: godz. 10:00-18:00

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

Wstęp: ! KUP BILET !

Więcej o Moto Session:

https://motosession.pl/

https://www.facebook.com/MotoSession/

https://www.instagram.com/moto_session_/

ZAPOWIEDŹ: