Czy warto wybrać telefon z funkcją DUAL SIM?

O karcie SIM słyszał chyba każdy. SIM, a właściwie Subscriber Identity Module, to inaczej moduł identyfikacji abonenta. W praktyce jest to bardzo niewielki mikroprocesor, który ma rozmiar ludzkiego paznokcia. Zawiera w sobie dane o operatorze, użytkowniku, a także o obowiązującej umowie, danych PIN i PUK używanych do logowania. Na karcie SIM można zapisać swoje kontakty, wiadomości, jest na niej zarejestrowana także lista ostatnich połączeń. Dawniej karty SIM nie były rejestrowane, co jednak zmieniło się w roku 2016. Od tego momentu każda karta SIM musi zostać zarejestrowana poprzez podanie swoich danych osobistych, numeru PESEL. Ma to przeciwdziałać różnego rodzaju oszustwom.

DUAL SIM to możliwość użycia dwóch kart SIM w jednym urządzeniu. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że w jednym telefonie możemy posiadać dwa aktywne numery, z których możemy korzystać niezależnie od siebie. Dzisiaj DUAL SIM to już właściwie standard, choć wyjątkiem są urządzenia marki Apple.

Działanie DUAL SIM jest proste. Po prostu, w jednym smartfonie znajdują się dwa gniazda na dwie niezależne od siebie karty SIM. W nowych, nieco droższych smartfonach istnieje funkcja aktywnego DUAL SIM, co oznacza, że smartfon posiada dwie anteny do łączności z siecią. W praktyce daje to możliwość zawieszenia rozmowy z jednego numeru i odebranie połączenia z drugiej karty. W tańszych wersjach smartfonów z DUAL SIM występuje funkcja Stand-By DUAL SIM, co oznacza tryb czuwania. Taki smartfon posiada jedną antenę, za pośrednictwem której obsługuje obie karty SIM. Podczas połączenia z jednego numeru, druga karta SIM zostaje dezaktywowana. W starych modelach smartfonów jest funkcja pasywnego DUAL SIM, który wymagał ręcznego przełączania ustawień między dwoma kartami SIM. Dzisiaj jednak ta wersja jest już właściwie niespotykana. Jest jeszcze opcja Smart DUAL SIM. Polega ona na tym, że aktywna jest jedna karta SIM, ale połączenia z drugiego numeru automatycznie zostają przekierowywane na kartę aktywną. To również bardzo wygodne rozwiązanie, które zapewnia, że żadne ważne połączenia nie zostaną przez nas przegapione.



Wiesz już, jak działa DUAL SIM. Czy wiesz, dla kogo przydatne będzie korzystanie z dwóch kart SIM? Przede wszystkim dla osób, które posiadają numer służbowy i prywatny. Telefon DUAL SIM pozwoli na korzystanie z tych dwóch numerów na jednym urządzeniu, co jest po prostu wygodne. Najbardziej komfortowy w tym wypadku jest aktywny DUAL SIM, pozwalający na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie, niezależnie od siebie.

Z funkcją DUAL SIM spotykamy się także podczas wyprawy poza Unię Europejską. Wiele osób decyduje się na zawarcie dwóch oddzielnych umów z operatorami. Z jednego numeru korzysta do prowadzenia rozmów, z drugiego natomiast do korzystania z internetu. W tym przypadku również DUAL SIM sprawdzi się doskonale. Telefon DUAL SIM znacząco rozszerza możliwości korzystania z telefonu. Najwygodniejszy jest aktywny DUAL SIM, najmniej wygodne wydaje się natomiast pasywne DUAL SIM, ale warto wziąć obie opcje pod uwagę i dokładnie zaznajomić się z tematem.



Aktywne DUAL SIM to dziś już właściwie standard. Większość telefonów korzysta z karty Nano SIM, czyli karty o najmniejszych rozmiarach. Nieco starsze modele wymagają jednak zastosowania większej karty. W tym celu należy użyć specjalnego adaptera, który pozwala na szybką zmianę rozmiaru karty microSD. Większość smartfonów wykorzystuje dwie karty nano SIM. Jednak smartfony sprzed kilku lat wciąż mogą posiadać starsze gniazda na kartę SIM o większych rozmiarach. O ile występuje w nich funkcja DUAL SIM, konieczne będzie zastosowanie adaptera. Może się okazać, że w takim starszym smartfonie w ogóle nie ma funkcji DUAL SMART. Ostatnim rodzajem gniazd jest eSIM, czyli SIM wirtualny. Jest to fabrycznie zamontowana w urządzeniu płytka. Takie rozwiązanie najczęściej spotykane jest w smartfonach marki Apple.

Zdecydowanie, przy zakupie nowego smartfona, warto wybierać wersje z opcją DUAL SIM. Nawet, jeśli teraz wydaje się nam, że nie potrzebujemy takiej funkcji, nie możemy być pewni, czy nie będziemy jej potrzebować w przyszłości, np. w przypadku podróży poza kraje Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że dwie karty SIM znacząco rozszerzą możliwości zastosowania smartfona i pozwolą na korzystanie z numeru prywatnego i służbowego w jednym urządzeniu.

