Inwestowanie w nieruchomości - czy teraz warto ?

Inwestycje - czy to na pewno dobry pomysł?

Każda decyzja biznesowa powinna być poprzedzona dokładnym namysłem, żeby zyskać, a nie stracić. Jeśli planujemy inwestycje, powinniśmy sprawdzić sytuację rynkową - czy jest dogodna dla chcących ulokować tu pieniądze, ocenić jej cechy i występujące w jej obszarze zalety i wady. To tym bardziej istotne, gdy podejmujemy tak istotne decyzje w niespokojnych czasach, gdzie pandemia wywróciła znany ład do góry nogami.

Przez nieprzemyślane kroki, pośpiech i nadmiar emocji można “postawić na złego konia”, czego konsekwencje mogą być bardzo bolesne. Poznajmy więc rynek w czasach pandemii koronawirusa i oceńmy, czy inwestowanie w nieruchomości w obecnym czasie jest sensowne, opłacalne. Jak się przedstawia? Jakie ma cechy szczególne? Jak się zmienia?

Niskie stopy procentowe - dlaczego zachęcają do inwestowania?

Rada Polityki Pieniężnej, widząc zbliżający się kryzys gospodarczy, zdecydowała się na drastyczną obniżkę stóp procentowych, głównie dlatego, żeby inwestorom łatwiej było spłacać zaciągnięte zobowiązania. W ostatnich miesiącach dokonano aż 3 (!) obniżek. Planowano też czwartą, i choć nie doszła do skutku, to i tak stawka pozostała na rekordowo niskim poziomie - 0,1 proc.

Sprzyja to inwestowaniu w nieruchomości, zwłaszcza że niski poziom stóp procentowych zniechęca do trzymania środków pieniężnych na lokatach bankowych, bo nie wzrasta tam ich wartość. Znacznie lepiej przeznaczyć je w inwestowanie nieruchomości. To też kluczowe z tego powodu, że koszty kredytu (jakie być może zaciągniemy, kupując mieszkanie) są na niskim poziomie, więc łatwiejsze do spłaty.

Ujemne stopy procentowe - czy zawsze korzystne?

Warto jednak pamiętać, że zbyt niskie stopy procentowe - ujemne, mogą mieć negatywny wpływ stan gospodarki, co przełoży się też na inwestycje. Występują one w niektórych krajach: Danii, Japonii, Szwajcarii i Szwecji. Zamysł ich wprowadzanie jest jasny - zachęcenie posiadaczy kapitału, by zamiast trzymać środki w depozycie bankowym, zainwestować je w inny sposób, na przykład inwestując. Jak jednak przestrzegają niektórzy ekonomiści, ultra niskie stopy procentowe mogą wywoływać negatywne skutki, prowadząc do tworzenia tzw. baniek akcji, nieruchomości czy innych aktywów. Im więcej banków zdecyduje się na wprowadzenie ujemnych stóp, tym większe ryzyko, że waluta stanie się coraz bardziej zdewaluowana, tracąc na wartości.

Co z tą inflacją? Jak wpływa na inwestycje?

Jeśli niskie stopy procentowe zachęcają mocno do inwestowania, to rosnąca inflacja powinna ostudzić nas zapał, a z taką obecnie mamy do czynienia. Przypomnijmy, że zbyt duża inflacja to wiele negatywnych zjawisk w gospodarce - przede wszystkim wzrost cen towarów i usług, w konsekwencji siła nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza. Ma ona także niekorzystny wpływ na wydatki bieżące, w tym inwestycje. Osoby planujące tak ulokować swoje pieniądze wykazują większą zachowawczość, ponieważ przez inflację ciężkie oszacować to, jak zachowają się ceny dóbr i usług. To stan niepewności, jaki nie sprzyja większym i mniejszym inwestycjom.

Jak widać, sytuacja gospodarcza z jednej strony zachęca do podejmowania tak odważnych kroków, z drugiej może zniechęcać, na co szczególnie wpływa niepewność związana z pandemią koronawirusa. Przeanalizujmy to wszystko, odpowiadając sobie na pytanie, ile zarobimy, inwestując w nieruchomości, i czy warto w tym zakresie podejmować te kroki. Czy może lepiej się wstrzymać, przeczekać i przeznaczyć środki na inny cel?