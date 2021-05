Mój pierwszy dron - wybierz właściwy model dla początkujących

Wytrzymałość to podstawa

Podstawą jest oczywiście świadomość z jakiej półki kupujemy sprzęt. Na samym początku musimy poznać jego działania oraz nauczyć się nim sterować. W tym celu zdecydowanie nie warto kupować od razu najlepszego i najdroższego modelu. Skupmy się przede wszystkim na łatwości i przejrzystości jego funkcji sterujących. Do prostych akrobacji i początkowych godzin spędzonych z dronem nie potrzebujemy mocnego akumulatora czy wbudowanej kamery. Warto zwrócić uwagę, by taki dron do nauki latania, był skonstruowany z solidnego materiału ochronnego. Przy ewentualnym braku wprawy, pomoże to zachować go w dobrej formie, mimo obtarć czy stłuczek. Pamiętać jednak należy, że jest to urządzenie dość delikatne, dlatego najlepiej dawkować sobie poziom trudności.

Zainwestuj w szkolenia i posiądź wiedzę

Gdy już wiemy, że najlepiej kierować się wytrzymałością sprzętu oraz brakiem specjalnych dodatków, koniecznie powinniśmy zainwestować w zestaw do nauki. Są to różnego rodzaju instrukcje i szkolenia. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że drony zalicza się do pojazdów latających w przestrzeni powietrznej. Dlatego ich używanie jest obarczone stosownymi przepisami oraz regulacjami. Przykładem takiego obostrzenia może być możliwość latania dronem minimum 30 metrów nad oraz 100 metrów od zabudowań, ponadto nie wolno nim manewrować nad osobami. Tym samym warto pamiętać, że aby szlifować swoje umiejętności, najlepiej wyjechać za miasto, bądź pójść na przestronną polanę, z małą ilością drzew, gdzie wiemy, że nikt nam nie przeszkodzi.

Skup się na szlifowaniu umiejętności

Dron dla początkujących powinien być dostosowany do umiejętności i zdolności operatora. Jeśli planujemy zakup jako formę prezentu dla młodszej osoby, zdecydowanie powinien on odznaczać się cechami drona rekreacyjnego. Jest to o wiele niższa półka cenowa. Warto zweryfikować różnego rodzaju dodatki, które w nim są - takie jak kamera czy dodatkowe funkcje sterowania. Pod tym względem istnieje wiele firm, które oferują bogaty wachlarz wyboru na różną kieszeń i na różne umiejętności. Jeśli szukasz sprawdzonych produktów oraz profesjonalnego doradztwa, koniecznie sprawdź ofertę dronów na batna24.com. Tutaj nie tylko zapoznasz się ze szczegółowymi specyfikacjami poszczególnych modeli, ale także dostosujesz produkt idealnie do swoich potrzeb.

Na początek wybierz coś prostego

Wybierając swój pierwszy dron, wybierz produkt, który umożliwi sprawdzenie swoich umiejętności oraz nabycie ich w przyjaznych warunkach. Powinien być on wytrzymały, jednak nie musisz szukać sprzętu z dodatkowymi funkcjami. Na kamerę czy aparat przyjdzie jeszcze czas.