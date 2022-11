Problemy żołądkowe i biegunka – jak sobie z nimi radzić?

Kaczyński o "dawaniu w szyję" przez kobiety. Specjalistki terapii uzależnień punktują słowa prezesa PiS

W sobotę w Ełku prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiadał się na temat kobiet, alkoholu i dzietności. Stwierdził m.in., że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", bo "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". – Ale jak do 25. roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – ocenił.