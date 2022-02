Zwrot podatku z zagranicy - ranking firm

Sama nazwa jest myląca, ponieważ firma zajmuje się rozliczeniem podatków z Holandii, Niemiec, Belgii, Norwegii i Czech. Firma była jedną z pierwszych na rynku rozliczeń w Holandii i początek firmy sięga aż 2003 roku. Ceny usług są przystępne i w średniej rynkowej. To, co zasługuje na szczególną uwagę to fakt, że Holandia.org ma bardzo rozbudowaną ofertę dla Polaków pracujących w Holandii. Rozliczenia ET Kosten, odwołania, zasiłki czy wnioski o BPM - warto zapoznać się z wszystkimi usługami na stronie internetowej.

Zalety: bardzo duże doświadczenie i ponad 20 lat na rynku, przystępna cena, bogata oferta usług dodatkowych

Wady: brak aplikacji mobilnej, brak rozbudowanej sieci biur obsługi Klienta