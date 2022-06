Klienci klubów go-go tracili dziesiątki tysięcy złotych. „Policja powinna zadziałać wcześniej”

- Wypiłem piwo, które zostało podane mi zza baru. No i zasadniczo od tego momentu mam jedynie przebłyski przemieszczania się po danym miejscu. Po odzyskaniu pełnej świadomości chwyciłem za telefon i sprawdziłem stan konta, wydane zostało 20 tys. zł – mówi pan Maciej.



- Nie pamiętam z tamtej nocy zupełnie nic. Później spojrzałem w konta i ugięły mi się nogi. Były blokady na około 32 tys. zł – mówi Marek Pawlak.



Zapis monitoringu



O oszustwach, do których codziennie i na masową skalę może dochodzić w klubach go-go informowaliśmy w Uwadze! już trzy lata temu. Poszkodowani mężczyźni zgłaszali się na policję, lecz prawie wszystkie śledztwa umarzano z braku dowodów. Pan Marek był jedynym, który się nie poddał i na własną rękę szukał sprawiedliwości. Pomógł mu zdobyty zapis kamery, która pracowała podczas jego pobytu w lokalu. Choć obejmowała wyłącznie klubowy hall i zainstalowany w nim bankomat, można było zobaczyć, w jakim stanie znajdował się mężczyzna.



- Kiedy byłem już pewnie dość mocno ugotowany, zaczęły przyprowadzać mnie do bankomatu. Na monitoringu widać, że jestem nieprzytomny, przewracam się o własne nogi, właściwie monetami mdleję, a one mnie podnoszą i jakimś cudem wbijam PIN. Kamera w bankomacie nie działała, była atrapą, to też jest dziwne, więc nie widać dokładnie, co się dzieje z rękami przy wypłacaniu pieniędzy. Z dwóch moich prywatnych kart właściwie wypłaciły wszystko. Widać, że próbowałem uciec z tego lokalu, a one wciągały mnie z powrotem. Siłą. Nie mogłem stamtąd wyjść – opowiada pan Marek.



Mężczyzna wynajął prawnika i ponad cztery lata temu oskarżył o przywłaszczenie mienia cztery pracownice klubu. Batalia przed sądem zaczęła się od przegranej.



- Właściwie dawali mi do zrozumienia, że idąc tam powinienem się liczyć z tym, że tak się wydarzy, bo te miejsca są właśnie do tego stworzone. Niektórzy myślą, że to są burdele, a to są normalnie miejsca, w USA faceci chodzą do go-go z dziewczynami – przekonuje mężczyzna.



Zwrot nastąpił dopiero w sądzie apelacyjnym, który kazał jeszcze raz zbadać sprawę. Wytknął, że nie wzięto pod uwagę kluczowych nagrań z monitoringu, gdzie widać, w jakim stanie jest klient i co robią z nim hostessy. Pan Marek czeka na kolejny wyrok, lecz w ciągu kilku lat poznał dogłębnie mechanizm działania klubów go-go.



- W Krakowie, w centrali gdzie są monitory siedzieli sobie panowie i to oni celowali w ofiary, a nie dziewczyny wybierały tych panów – mówi mężczyzna.



„Zarobki? 20-30 tys. zł w jedną noc”



Dotarliśmy do jednej z pracownic rozbitej przez policję sieci. Kobieta pracowała w klubie go-go przez pół roku.



- Właściciel klubu w ogóle się nie pokazuje w tym miejscach. Nawet nie wiem, dla kogo pracowałam. PIT miałam na jakiś sklep – opowiada kobieta. I dodaje: - Dziewczyny za jedną noc potrafiły zarobić dwadzieścia, trzydzieści tysięcy złotych.



Klient płacił, bo chciał, czy nie wiedział, co się dookoła niego dzieje?



- To co podają media, że tam były rachunki na 20-30 tys. to tak nie było. Te kwoty brały się stąd, że klient kupował drinka za 250 zł, a ona dobijała zero. On zatwierdzał zielonym na terminalu i stąd brały się te kwoty – mówi była pracownica.



- Z rozmów na toksykologii w jednym z warszawskich szpitali usłyszałem o dwóch substancjach. Jedno to flunitrazepam, a druga to woda utleniona, która w połączeniu z najmniejszą ilością alkoholu ścina człowieka z nóg – tłumaczy pan Maciej, klient klubu go-go.



- [Podczas akcji – red.] zabezpieczono różnego rodzaju substancje, które znajdowały się w obiektach, w tej chwili stanowi to materiał dowodowy, jest to dokładnie badane i analizowane – mówi podinsp. Iwona Jurkiewicz.



- To był proceder, te dziewczyny były szkolone. Rozmawiałem z nimi. To, że to trwa tyle lat i nikt z tym nie zrobił porządku jest co najmniej zadziwiające – mówi pan Marek.



Zapytaliśmy policję, jak to możliwe, że sieć działała kilka lat?



- Sprawa jest bardzo skomplikowana. Grupy działają bardzo hermetycznie. Dla nas podstawą było to, żeby połączyć wszystkie wątki. Zaczęliśmy od pracy operacyjnej, ale o jej szczegółach nie możemy mówić – tłumaczy podinsp. Iwona Jurkiewicz.



- Osoby, które nie zgłosiły się jeszcze, bo mogły się wstydzić, że zostały oszukane, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji, gdzie mogą złożyć zeznania. To ułatwiłoby pracę śledczym – dodaje podinsp. Jurkiewicz.



Jeden z bohaterów reportażu – pan Maciej trafił do klubu go-go zaledwie kilka tygodni temu. Niemal natychmiast po odzyskaniu świadomości zgłosił się na policję.



- Pierwsza reakcja była taka, że lepiej żebym nie składał zeznań. Na dzień dobry dowiedziałem się, że śledztwo zostanie najprawdopodobniej umorzone ze względu na brak jakichkolwiek dowodów – mówi mężczyzna.



- Na tych klubach zarobić można ogromne pieniądze. Nie wierzę, że się to skończy – kwituje była pracownica.