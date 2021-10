Akcesoria spawalnicze od A do Z - co jeszcze może się przydać spawaczowi.

Każdy fachowiec, powinien być wyposażony w odpowiednie dla jego profesji, dobre jakościowo, akcesoria. Niezależnie czy to budowlaniec, elektryk, glazurnik czy spawacz, każdy z nich powinien posiadać odpowiedni sprzęt, którzy pozwoli mu lepiej i skuteczniej pracować. W kontekście spawaczy, ważne jest również to aby akcesoria spawalnicze, z których będzie korzystał były dla niego bezpieczne. Jednak pojawia się zasadne pytanie. Jaki sprzęt właściwie jest potrzebny? Co jest konieczne, a co może być tylko przydane i pomocne? W co warto zainwestować, aby poprawić efekty swojej pracy?

Młotek spawalniczy

Co zrobić w sytuacji, kiedy podczas spawania spoiny zanieczyszczają się i powstaje trudny do usunięcia żużel? Czy jest jakieś tanie, a zarazem skuteczne rozwiązanie? Być może sprężynowy młotek spawalniczy okaże się idealnym wyjściem z tej sytuacji. Jego specyficzna budowa jest przystosowana do usuwania zanieczyszczeń ze spawów. Ponadto sprężynowy młotek wyposażony jest w, jak sama nazwa wskazuje, sprężynę wkomponowaną w rękojeść. Pozwala to na zwiększenie siły uderzenia, przez co oczyszczanie zabrudzeń będzie o wiele prostsze i skuteczniejsze. Dobry młotek tego typu jest wykonany z wytrzymałego metalu, co znacznie zwiększa jego żywotność i pozwala cieszyć się jego funkcjonalnością długi czas.

Szczypce spawalnicze

A co w sytuacji, gdy mamy dwa oddzielne elementy i nie jesteśmy w stanie ich jednocześnie utrzymać oraz spawać? Czy to oznacza, że należy czekać na wsparcie? A może warto jednak spróbować zrobić to na własną rękę? Cóż, bez odpowiedniego sprzętu, takie zadanie wykonywane w pojedynkę, może być niebezpieczne i karkołomne do wykonania. Chyba że zaopatrzymy się w szczypce spawalnicze. Ich zasada działania jest prosta. Zaciskają one i utrzymują w miejscu element do spawania, co pozwala na pewne, dokładne i nieobarczone ryzykiem wykonanie pracy. Niektóre z modeli, są wyposażone również w mechanizm samozakleszczający, co także jest dużym ułatwieniem.

Wózek uniwersalny

Praca spawacza nie polega tylko na stricte spawaniu. Czasem trzeba przestawić spawarkę na inne miejsce, a wykonywanie tego typu prac bez sprzętu, to niepotrzebna strata czasu, a także zdrowia. Dlatego właśnie powstały wózki uniwersalne. Taki wózek uniwersalny jest w stanie bez większego problemu przetransportować ciężki sprzęt, co znacząco zwiększa efektywność wykonywanej pracy. Wyposażony jest on najczęściej w półki, haki do wieszania oraz hamulce. Co więcej, taki sprzęt nadaje się nie tylko do transportu spawarek, ale też do przewożenia przecinarek czy butli gazowych. Sprawia to, że zdecydowanie warto w niego zainwestować.

Pozostałe akcesoria

Poza wyżej wymienionymi akcesoriami spawalniczymi warto zaopatrzyć się również w:

stopkę - stojak do uchwytów spawalniczych. Chroni uchwyt przed upadkiem. Taki upadek może być niebezpieczny dla kondycji dysz i końcówek prądowych;

spoinomierz - mierzy parametry spoin takie jak: wysokość, głębokość podtopienia czy szerokość, wysokość i głębokość podcięcia spoiny;

kątownik spawalniczy - pozwala na ułożenie materiału do spawania pod odpowiednim kątem.

Powyższe akcesoria, powinny znaleźć się w każdym warsztacie spawalniczym. Dzięki nim praca będzie bardziej wydajna, dokładna a co najważniejsze bezpieczna. Każde z akcesoriów ma swoje konkretne zadanie dlatego korzystanie z nich wszystkich, przyniesie długofalowo najlepszy efekt.