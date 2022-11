Co powinna obecnie uwzględniać dobra opieka medyczna

Opieka medyczna klasy premium – prywatny abonament

W porównaniu do działalności NFZ, prywatna opieka medyczna ma diametralnie inny charakter. Potencjalny pacjent podpisuje umowę, w której zobowiązuje się do regularnego, np. comiesięcznego opłacania abonamentu. Na jedno podstawie ma prawo do korzystania z określonych świadczeń – wizyt, badań, konsultacji czy zabiegów. Jak pokazuje przykład porównywarki pakietów medycznych na www.mediccentre.pl, zestawienie tego typu wariantów jest wyjątkowo spore. Można w ten sposób dobierać je pod kątem finansowym (od tanich po opcje premium), rodzinnym (pakiety dla singli i rodzin) czy wieku (np. dla osób starszych). Niezależnie od wariantu, decydując się na prywatny abonament medyczny co miesiąc dochodzi do opłaty składki. Idzie za nią dostęp do infrastruktury oraz zaplecza ludzkiego – bardzo dobrze wyposażonych sieci lecznic, które obsługiwane są przez wyspecjalizowany personel.

Odrębną kwestią od prywatnych pakietów medycznych jest możliwość wykorzystania polisy ubezpieczeniowej. To formuła, w której towarzystwo wystawiające polisę – ujmując to w skrócie – zobowiązuje się do pokrycia kosztów określonych zabiegów czy leczenia. W sytuacji, gdy np. niezbędna jest zaawansowana diagnostyka i skomplikowana operacja – np. przeprowadzana poza granicami Polski – tego rodzaju zabezpieczenie może okazać się bardzo cenne.

Co powinna zawierać wysokiej klasy opieka medyczna?

Prywatne usługi medyczne klasy premium z założenia powinny zawierać wszystko co niezbędne w przypadku kompleksowej dbałości o stan zdrowia. Fundamentem będzie tu więc wszystko, co obejmuje podstawowa opieka medyczna – wsparcie internisty czy konsultacje u lekarza rodzinnego i pediatry. Duże znaczenie odgrywa rozpiętość opieki specjalistycznej. Dobrze, by sięgać w tym przypadku o pakiet maksymalnie szeroki – uwzględniający konsultacje u możliwie jak największej liczby specjalistów. Nawet jeśli wydaje się, że np. dermatolog czy urolog nie są kluczowi, warto zapewnić sobie szybki dostęp w razie problemów – tym bardziej, że to często specjaliści, do których niełatwo dostać się zarówno prywatnie jak i przez NFZ.

Dobra opieka medyczna musi – co naturalne – uwzględniać szeroki zakres badań laboratoryjnych. Nie chodzi wyłącznie o samą morfologię, ale też badania moczu i kału czy analizy cytologiczne. W tym przypadku należy kierować się założeniem, że im więcej rodzajów i typów badań wchodzi w grę, tym lepiej dla pacjenta - ścieżka leczenia i diagnostyki będzie zdecydowanie szybsza.

Analizując pakiety medyczne warto zwrócić uwagę na to, jak regulują one kwestię zabiegów. Choć wydaje się to kwestia drugoplanowa, może dojść np. do potrzeby regularnych iniekcji. Zastrzyki robione prywatnie to koszt kilkudziesięciu zł. Tymczasem dobry pakiet medyczny zazwyczaj umieszcza je w standardzie zabiegów wraz z takimi czynnościami jak zmiany opatrunków czy usuwaniem szwów.