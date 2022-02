Tabletki na powiększenie biustu - alternatywa dla zabiegów chirurgicznych?

Niesłabnącą popularnością cieszą się także tabletki na powiększenie biustu dostępne bez recepty. Tego typu preparaty bazują zazwyczaj na ekstraktach i wyciągach roślinnych obfitujących w fitoestrogeny - roślinne odpowiedniki żeńskich hormonów estrogenów.

W tym artykule odpowiemy sobie na pytanie jak działają tabletki na powiększenie piersi, czy ich stosowanie stwarza ryzyko dla naszego zdrowia, oraz czy suplementy mogą stanowić nieinwazyjną alternatywę dla zabiegów chirurgicznych.

W jaki sposób działają tabletki na powiększenie biustu?

Przeglądając strony popularnych produktów możemy dowiedzieć się, że działanie tabletek na powiększenie biustu opiera się na dostarczeniu do organizmu ekstraktów roślinnych bogatych w fitoestrogeny. Fitoestrogeny (lub fitohormony) swoją budową są bardzo zbliżone do estrogenów, w ten sposób wzrost ich poziomu może stymulować gruczoły piersiowe do wzrostu.

Działanie fitoestrogenów można porównać do okresu dojrzewania w którym rosnąca ilość estrogenu skutkuje wzrostem zarówno rozmiaru jak i pełności piersi. Podobny efekt można zaobserwować w trakcie stosowania pigułek antykoncepcyjnych, musimy jednak pamiętać, że są to leki, które mogą powodować niekorzystne działanie uboczne dlatego nie stosuje się tej metody w celach estetycznych.

Jak zapewniają producenci tabletek na powiększenie biustu konieczne jest ich systematyczne przyjmowanie przez dłuższy okres czasu (3-4 miesiące) gdyż tylko wtedy mogą nastąpić wyraźne zmiany.

Często stosowany składnikiem tabletek na powiększenie biustu jest:

Kozieradka pospolita

Koper włoski

Chmiel

Mniszek lekarski

Wierzbownica

Różnice między implantami a tabletkami na porost piersi

Podstawowa różnica to z pewnością niemal natychmiastowy efekt w przypadku implantów piersiowych. Według zapewnień producentów piersi mogą nabrać pełności i jęrnośći dzięki regularnemu stosowania tabletek, jednak efekty nie są widoczne z dnia na dzień. Niestety zabieg chirurgiczny może skutkować długim czasem rekonwalescencji, nie wykluczone jest również wystąpienie powikłań pooperacyjnych.

Istotną różnicą jest również cena. W przypadku zabiegu chirurgicznego koszt powiększenia piersi może sięgać nawet 12.000 zł, gdy pełny koszt kuracji tabletkami może wynieść nas 500-600 zł.

Kolejnym czynnikiem wyróżniającym od siebie obie metody jest trwałość uzyskanych efektów. Implanty piersiowe są obecnie jedyną dostępną metodą powiększania piersi, która może zapewnić trwały wzrost biustu. Po zakończeniu kuracji tabletkami może nastąpić powolny powrót do stanu wyjściowego spowodowany ponownym obniżeniem się poziomu hormonów w organizmie. W przypadku niektórych suplementów zaleca się przyjmowanie dawki podtrzymujące, która wynosi zwykle ½ dawki podstawowej.

Zabieg chirurgiczny wiąże się z okresem rekonwalescencji, który może wynosić nawet kilka tygodni od momenty jego przeprowdzenia. Zaletą suplementów jest to, że ich stosowanie ogranicza się do połknięcia 1 lub 2 kapsułek w ciągu dnia. Stosowanie preparatów ziołowych nie wymaga od nas zmiany nawyków czy rezygnowania z naszych codziennych obowiązków. Minusem jest jednak brak pewności jakie efekty uda się uzyskać w trakcie ich stosowania.

Czy stosowanie tabletek na powiększanie piersi jest bezpieczne dla zdrowia?

W przypadku osób zdrowych w trakcie tabletek na bazie naturalnych ziołowych składników nie powinny wystąpić działania niepożądane. Większość substancji aktywnych znajdujących się w tego typu produktach stosowana jest w medycynie naturalnej od setek lat. Warto jednak przed rozpoczęciem stosowania interesującego nas produktu zapoznać się z listą składników i upewnić się, że nie występuje u nas nadwrażliwość na żaden z nich.

Nie zaleca się stosowania preparatów na biust kobietą w ciąży oraz matkom karmiącym piersią. Jeśli mamy wątpliwości czy nasz stan zdrowia (np. cukrzyca, chora wątroba) pozwala nam na bezpieczne stosowanie produktu, najlepiej zasięgnąć porady lekarza.

Naturalnie większy biust dzięki tabletkom? - Podsumowanie

Fitoestrogeny znajdujące się tabletkach na powiększenie biustu odpowiedzialne są za stymulację gruczołów piersiowych do wzrostu. Według producentów tego typu środków ich systematyczne stosowanie może nadać piersiom pełności i bardziej atrakcyjnego wyglądu.

Jeśli jednak oczekujemy natychmiastowych i trwałych efektów najlepszym wyborem może okazać się zabieg chirurgiczny. Jeśli jednak nie możemy pozwolić sobie na tak duży wydatek lub rezygnację z codziennych obowiązków - tabletki na powiększenie biustu mogą stanowić ciekawą alternatywę.

