Tokarka CNC do metalu - czym jest i jak działa?

Tokarki

Tokarka CNC do metalu

Zalety tokarki CNC do metalu

Tokarka to bardzo efektywne urządzenie, które pozwala na optymalizację pracy w warsztatach i zakładach.

Tokarki

W przemyśle obróbki metalu, tokarka cnc do metalu to idealne rozwiązanie używane w przypadku skrawania przedmiotów mających powierzchnię brył obrotowych (walec, stożek, kula). Używają do tego zazwyczaj noży tokarskich, wiertła lub innych narzędzi służących do gwintowania. Proces ten nazywamy toczeniem i polega on na wprawieniu przedmiotów obrabianych w ruch obrotowy po to, by następnie skrawać ich powierzchnie (frezarka cnc do metalu natomiast obrabia głównie elementy o zarysie graniastosłupów).

Tokarka jest jednak używana nie tylko do powierzchni metalu, ponieważ urządzenie to sprawdza się tak samo dobrze w przypadku obróbki powierzchni drewnianych lub podobnych. W sklepach z zaopatrzeniem warsztatowym możemy znaleźć sporo modeli tokarek przeznaczonych właśnie do drewna.

Tokarka CNC do metalu

Tokarka CNC (zwana też tokarką numeryczną) jest urządzeniem posiadającym takie samo przeznaczenie, co zwykłe tokarki, jednak używa do tego technologii o większym zaawansowaniu. Tokarka CNC do metalu to urządzenie wyposażone nie tylko w narzędzia do skrawania, ale także mające komputerowy panel sterowania umożliwiający niezwykle dokładne regulowanie procesu tokarskiego i ustawianie maszyny w taki sposób, by mogła pracować bez naszego czynnego udziału.

Posiadanie zaawansowanego oprogramowania komputerowego i pulpitu, który umożliwia interakcję między użytkownikiem a maszyną to zdecydowanie duży plus tokarek numerycznych, ponieważ za pomocą takiego układu sterowania można np. zobrazować precyzyjnie proces toczenia danego obiektu, ustawiać właściwie współrzędne, czy programować maszynę w taki sposób, by wykonywała pracę przez określony czas. W tym czasie właściciel maszyny może zajmować się czymś innym.

Tokarki CNC z racji bycia urządzeniami wysoce specjalistycznymi znajdziemy raczej w zakładach wielkopowierzchniowych lub w profesjonalnych warsztatach. Oprócz tego, urządzenie to wymaga dodatkowo właściwego przeszkolenia do używania, a osoby obsługujące urządzenie muszą posiadać odpowiednie przygotowanie dot. tokarek numerycznych (zwłaszcza ich oprogramowania).

Zalety tokarki CNC do metalu



Budowa i działanie tokarek CNC są świetną odpowiedzią na potrzeby współczesnego przemysłu. Umożliwiają precyzyjną obróbkę materiału i wygodną automatyzację pracy. Takie rozwiązania sprzyjają tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy, w których produktywność nie będzie się odbywać kosztem pracowników. Właściciele tokarek mogą cieszyć się: