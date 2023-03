Kiedy można zrezygnować z polisy OC samochodu?

Czym jest polisa OC samochodu?

Zanim przejdziemy do sedna sprawy, warto określić, o jakim rodzaju polisy mowa. Czym jest polisa OC samochodu? Co skrywa się pod jej pojęciem? Polisa OC, czyli polisa odpowiedzialności cywilnej, to rodzaj ubezpieczenia, które zostało wprowadzone w celu zabezpieczenia kierowców oraz poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń drogowych (w tym wskutek kolizji, czy wypadków).

W przypadku sprawców zdarzeń drogowych, to właśnie posiadanie polisy OC auta sprawia, że nie trzeba obawiać się kosztów związanych z naprawą pojazdu poszkodowanego, czy nawet roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, czy uszczerbku na zdrowiu. Z kolei poszkodowany może liczyć na wypłatę stosownego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego należy sprawca wypadku. Dzięki temu poszkodowany nie musi upominać się o uregulowanie kosztów, które musiał ponieść bezpośrednio od sprawcy wypadku, a wiadomo, że oni często się od tego migają.

Dlatego, jeśli kupujemy auto, to musimy też pomyśleć o znalezieniu odpowiedniego ubezpieczenia i pomocne może okazać się w tym https://wypowiadamoc.pl/ranking-oc-jak-i-gdzie-najlepiej-ubezpieczyc-samochod. Co ważne, taki obowiązek narzuca na nas nie tylko ostrożność, ale również przepisy. Dokładniej mówiąc konieczność wykupienia polisy OC samochodu wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Za jego brak grożą wysokie kary, ale również konsekwencje, gdy będziemy sprawcami wypadku, ponieważ w takich sytuacjach to na nas spadnie obowiązek pokrycia wszystkich roszczeń poszkodowanych.

Czy faktycznie można zrezygnować z polisy OC samochodu?

Mamy do czynienia z polisą obowiązkową, której wykupienie narzuca na nas polskie prawo, więc można uznać, że nie mamy szans na to, by z niej zrezygnować. Czy to prawda? Czy faktycznie nie uda nam się zrezygnować z polisy OC samochodu? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie pobudki nami kierują.

Jeśli nasza chęć wypowiedzenia polisy OC samochodu jest podyktowana tym, że nie chcemy tracić środków na tego typu produkty, to niestety nie uda nam się zrezygnować z polisy, bo każdy właściciel pojazdu jest zobligowany do jej posiadania. Jednak to nie oznacza, że każdy z nas musi dożywotnio korzystać z raz wykupionego ubezpieczenia.

Kiedy zatem możemy zrezygnować z polisy OC samochodu?

Rezygnacja z polisy OC samochodu jest możliwa, gdy zawrzemy umowę z agentem ubezpieczeniowym na odległość (przez Internet lub telefonicznie). Jeśli coś nam się nie spodoba, to możemy wypowiedzieć umowę w ciągu trzydziestu dni od jej zawarcia - gotowe wzory wypowiedzenia (https://wypowiadamoc.pl/) czekają na profesjonalnych serwisach, więc możemy taki pobrać, wypełnić, a następnie dostarczyć do danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednak to nie wszystko, ponieważ rezygnacja z polisy OC samochodu jest również możliwa, gdy zostanie ona przedłużona automatycznie.

Rezygnacja z polisy OC auta jest możliwa także wtedy, gdy nasz pojazd dozna szkody całkowitej lub będzie stanowił zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W takich przypadkach wystarczy zezłomować pojazd i dostarczyć dokument, który to potwierdzi do swojego ubezpieczyciela.