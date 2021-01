Po pierwsze: żeby się wyspać!

Tylko mocny i solidny sen regeneruje cały organizm i pozwala odzyskać siły witalne niezbędne do prowadzenia aktywnego, dynamicznego trybu życia. Dlatego tak ważne jest zastanowienie się w jaki sposób urządzić sypialnię. By wypoczynek był komfortowy pomieszczenie nie musi być duże. Ważne jest jedynie by sprzyjało wyciszeniu. Warto więc zatroszczyć się o nastrojowe, przytłumione światło. To, czy w sypialni znajdzie się komoda lub szafa jest kwestią indywidualnego wyboru. Najważniejsze i tak jest łóżko, którego wybór bez wątpienia powinien znaleźć się na pierwszym miejscu, bo to od niego w dużej mierze zależy jakość naszego samopoczucia, gdy budzimy się rano i witamy nowy dzień.

Ale i ten wybór jest kwestią bardzo osobistą. Część z nas korzysta z łóżka tylko nocą. Inni odwiedzają je też żeby uciąć sobie popołudniową drzemkę. Szereg osób lubi jednak też położyć się w ciągu dnia żeby rozprostować nogi, poczytać książkę, posłuchać muzyki, czy obejrzeć film. Są też tacy, którzy łóżko zmieniają w małe biuro pracując w nim z laptopem. Bez względu na to, do której grupy należymy warto kupując łóżko wybrać model z zagłówkiem. To on oddziela mebel od ściany, nie pozwala by poduszki spadały i umożliwia swobodny wypoczynek w pozycji siedzącej. Żeby zagłówek spełniał swoją funkcję powinien być solidny. Nie może odchylać się ani trzeszczeć. Stąd też coraz częściej odchodzimy od zagłówków pełniących wyłącznie funkcję dekoracyjną. Wybieramy łóżka z gotowym już zagłówkiem pozwalające nie tylko na wybór jego optymalnej wysokości i szerokości, ale i na zdecydowanie, czy bardziej komfortowo czujemy się siedząc z podpartymi placami do wysokości łopatek, czy z podparciem głowy. Wszystkie te wymagania spełniają zagłówki w łóżkach drewnianych.

Do drewna w meblach nikogo przekonywać już dziś nie trzeba. Jest ono nie tylko niezwykle modne i doskonale prezentujące się we wszystkich wnętrzach bez względu na ich styl, ale przede wszystkim solidne i trwałe. Szczególnie cenionym materiałem stolarskim jest dąb, który w Maven Studio służy do wykonywania większość mebli – w tym także designerskich łóżek do sypialni urzekających nowoczesną formą i znakomitą jakością. W dodatku do wyboru jest wiele ich wersji.