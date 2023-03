Pożyczki na dowód - pomoc w wakacyjnych wydatkach

Pożyczki na dowód - na czym dokładnie polegają?

Jak sama nazwa wskazuje, pożyczki na dowód to pieniądze w formie gotówki przyznawane na podstawie dowodu osobistego. Rzadko zdarza się, aby były udzielane przez banki. Zajmują się tym wyspecjalizowane instytucje, które znajdziemy w internecie. Samo wsparcie finansowe możemy więc uzyskać drogą wirtualną. Oznacza to, że potrzebne nam są dane wyłącznie z dowodu osobistego, bez konieczności dodawania zaświadczeń o zarobkach.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na dowód?

O pożyczkę na dowód może ubiegać się każdy, kto ukończył 18 lub 21 lat. Wszystko zależy od indywidualnej polityki danej firmy pożyczkowej. Naturalnie nie obędzie się bez odpowiedniego sprzętu np. telefonu, czy laptopa oraz łącza internetowego. Co więcej, o przypływ gotówki mogą starać się również osoby bez pracy (muszą jednak wykazać źródło swoich dochodów np. rentę, emeryturę,świadczenia socjalne) lub młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze historii kredytowej.

W naszym kraju bardzo wiele osób zarabia pieniądze z tytułu umów cywilnoprawnych. Takim osobom banki nie udzielają pomocy finansowej. Pożyczki na dowód to zatem idealne rozwiązanie dla tych, którzy uczciwie pracują, jednak brak umowy o pracę wyklucza u nich możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego.

Jak uzyskać pożyczkę?

Można śmiało powiedzieć, że pożyczka na dowód jest na wyciągnięcie ręki, a cała procedura nie zajmuje więcej niż kilkanaście minut. Jak odbywa się to krok po kroku?

Pierwszy etap to oczywiście wejście na stronę firmy pożyczkowej. Następnie we wskazanym wniosku wpisujemy dane, takie jak:

dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania);

PESEL;

numer i serię dowodu osobistego;

numer rachunku bankowego;

wysokość i źródło dochodu.

Jak wygląda kwestia uzyskania pożyczki w praktyce?. Przedsiębiorstwo udzielające pożyczki musi zweryfikować podane przez nas informacje. Nieraz w tym celu wymagany jest przelew na konto instytucji pożyczkowej (na szczęście kwota opiewa z reguły tylko na 1 grosz). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku udzielana jest nam pożyczka. Obecnie proces weryfikacji osób oraz np. baz dłużników jest w pełni zautomatyzowany. Dzięki temu, pożyczkę możemy otrzymać nawet w ciągu 15 minut od uzyskania pozytywnej weryfikacji.

Pożyczka na dowód osobisty - zalety

Coraz więcej ludzi decyduje się właśnie na ten rodzaj pożyczek. Dlaczego? Ponieważ mają one wiele zalet. Jak widać po powyższym opisie, cały proces nie należy do skomplikowanych. Zbędne są tu formalności, przedstawianie wysokości dochodów i dostarczanie wyciągów bankowych. Wszystko odbywa się przez internet, co znacznie skraca czas pozyskania pieniędzy. Ma to kolosalne znaczenie zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy nagle nadarza się okazja wyjazdu (np. last minute) i nie mamy czasu na to, aby umawiać się na spotkanie z bankowcem.

Starając się o pożyczkę na dowód, nie musimy składać żadnych wyjaśnień, w jakim celu potrzebne nam są pieniądze. Taki wymóg stawiają zaś zazwyczaj przed nami banki.

Pożyczki na dowód osobisty to prosta i bezpieczna forma zasilenia naszego budżetu domowego. Jak w przypadku wszystkich zobowiązań finansowych, musimy jednak podchodzić do ich zaciągania w sposób odpowiedzialny. Na pożyczkę powinniśmy decydować się tylko wtedy, gdy mamy stuprocentową pewność, że uda nam się ją terminowo spłacić, wraz z odsetkami i prowizjami firmy pozabankowej.

Więcej informacji na temat pożyczek na dowód znajdziesz na stronie Net Credit.